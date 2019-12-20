Arda Turan evine dönüyor

Galatasaray’da, Arda Turan sesleri giderek yükseliyor. Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde camiayla olan buzları eriten tecrübeli oyuncu Arda Turan, her geçen gün yuvasına bir adım daha yaklaşıyor. 32 yaşındaki futbolcunun, eski kulübüyle anlaştığı gelen haberler arasında. Arda Turan’ın sezonun ikinci yarısından itibaren sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile yönetim de, Arda’nın Galatasaray’a gitmek istemesi halinde kolaylık göstereceklerini açıklamıştı.

Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla beklentilerin altında kalsa da, Galatasaray cephesi Arda Turan transferine joker gözüyle bakıyor. Oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılılar, düşük bir yıllık ücretle eski futbolcusunu alacak.

Nzonzi'ye iki talip

Galatasaray’da teknik heyetin kararıyla disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Ocak ayında yeni takımına transfer olmaya hazırlanıyor. Roma’ya geri gönderilmesi planlanan Steven Nzonzi ile Lyon ve Everton kulüpleri yakından ilgileniyor. İtalya’dan Tuttomercatoweb sitesinin haberine göre; Everton ve Lyon, Steven Nzonzi’yi transfer etmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Lyon teknik direktörü Rudi Garcia’nın da Fransız orta saha oyuncusunu kadrosunda görmeyi çok istediği ifade ediliyor.