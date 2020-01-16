SÜPER LİG

Arda Turan için Brezilya iddiası

Barcelona’nın sözleşmeli futbolcusu konumundaki Arda Turan için, Katalan ekibinin Brezilya’da kulüp arayışında olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan'ın Başakşehir'le kiralık sözleşmesi geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak feshedilmişti.

Arda Turan'ın Başakşehir'le kiralık sözleşmesi geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak feshedilmişti.

Başakşehir’den ayrılan Arda Turan’ın yeni adresinin neresi olacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Galatasaray’a gideceğine kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz’in “Arda Turan gündemimizde yok” açıklaması tahminlerin aksine Galatasaray’a gidişini engelledi. Sarı-kırmızılı kulüpte beklediği ilgiyi göremeyen 32 yaşındaki futbolcunun yeni durağının yurt dışı olma ihtimalinin arttığı konuşuluyor.

Brezilya’nın önde gelen gazetelerinden O Globo, hala Barcelona’nın sözleşmeli futbolcusu konumundaki Arda için, Katalan ekibinin Brezilya’da kulüp arayışında olduğunu yazdı. Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun, Atletico Madrid’deki yakın arkadaşı Filipe Luis’in menajeri tarafından Flamengo ve Palmeiras takımlarına önerileceği ifadelerine yer verildi.

  • Başakşehir’de bir türlü istediği performansı gösteremeyen Arda Turan 39 maçta 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.

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