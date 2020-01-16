Arda Turan için Brezilya iddiası

Başakşehir’den ayrılan Arda Turan’ın yeni adresinin neresi olacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Galatasaray’a gideceğine kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz’in “Arda Turan gündemimizde yok” açıklaması tahminlerin aksine Galatasaray’a gidişini engelledi. Sarı-kırmızılı kulüpte beklediği ilgiyi göremeyen 32 yaşındaki futbolcunun yeni durağının yurt dışı olma ihtimalinin arttığı konuşuluyor.

Brezilya’nın önde gelen gazetelerinden O Globo, hala Barcelona’nın sözleşmeli futbolcusu konumundaki Arda için, Katalan ekibinin Brezilya’da kulüp arayışında olduğunu yazdı. Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun, Atletico Madrid’deki yakın arkadaşı Filipe Luis’in menajeri tarafından Flamengo ve Palmeiras takımlarına önerileceği ifadelerine yer verildi.

Başakşehir’de bir türlü istediği performansı gösteremeyen Arda Turan 39 maçta 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.