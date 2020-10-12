Arda Turan ipleri eline aldı

Galatasaray’da yönetimle teknik heyet arasında özellikle transfer konusunda yaşanan karşılıklı açıklamalar, camia içerisinde gerginliğe neden oldu. Takımın Rangers karşısında aldığı mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesi, ardında da Süper Lig’de Kasımpaşa’ya kaybetmesi bir anda olumsuz bir havanın oluşmasına neden oldu.

Galatasaray'da yönetimle sorun yaşayan yıldız futbolcu idmanda yok Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda üst gövde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, core ve üst gövde kuvvet çalışmaları yapılan antrenmanda takımla beraber yer aldı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde salonda çalıştı. Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda antrenmanda yer almadı. Galatasaray, hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.Galatasaray’da yüzde 15’lik indirim talebini kabul etmeyen iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu bildirildihttps://t.co/pzgezU4aHc— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 9, 2020

Arda Turan takımla görüşme yaptı

Bu süreçte erken kırılmaların yaşanmaması için, takımın tecrübeli ismi ve kaptanı Arda Turan devreye girdi. Takım arkadaşlarıyla bir görüşme yapan deneyimli oyuncu, saha dışında yaşanan sorunların saha içerisine yansımaması için yoğun bir çaba gösteriyor. Takım arkadaşlarıyla sık sık konuşmalar yapan Arda Turan’ın “Biz iyi bir takımız. Sezon başında takımlarda bu tür sıkıntılar olabilir ancak biz sahaya odaklanmalıyız. Dış faktörlerden etkilenmeden performansımızın en iyisini ortaya koymalıyız. Taraftarımızın bizden beklentisi yüksek. Avrupa’da yaşadığımız sonucu ligde telafi etmeliyiz. Bu yüzden herkes motivasyonunu yüksek tutsun” dediği öğrenildi.

Takım içerisinde arkadaşlığın da çok önemli olduğunu belirten yıldız futbolcu, hep birlikte zaman geçirilmesi için büyük çaba sarf ediyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında kendi evinde lider Alanyaspor’u ağırlayacak.

Fatih Terim Kasımpaşa maçında sahayı neden terk etti? Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti.Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şöyle;"Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Fazla pozisyona giremedik. Kazanma anlamında iyi işler yapamadık. Benim erken soyunma odasına gitmeme gelince, sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı. Bir de futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Ben Galatasaray'ı, takımımı bırakmadım, maçı bıraktım. Her şeyden beni sorumlu tutabilirler. Kimseyi yalnız bırakmadım. Başka maçlarda da girdim içeri. Bu hareketi isteyen istediği gibi yorumlayabilir. Transferle ilgili artık benim söyleyebileceğim bir şey yok. Biz bu takımla devam ediyoruz. Biz mevcutta ne yapabiliriz ona bakacağız. Bu yorgunluğun altından kalkamadık."Avrupa'dan elenen Galatasaray ligde de mağlup olduYusuf Erdoğan'ın Galatasaray'a attığı gol ve yaşadığı sevinç sosyal medyayı salladı



