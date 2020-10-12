Arda Turan ipleri eline aldı

Avrupa’dan elenen ve Süper Lig’de son olarak Kasımpaşa’ya
kaybeden Galatasaray’da yönetimsel sorunlar da baş gösterince
kaptan Arda Turan devreye girdi. Deneyimli oyuncu, takımın saha
dışında yaşananlardan etkilenmemesi için yoğun çaba gösteriyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray’da yönetimle teknik heyet arasında özellikle transfer konusunda yaşanan karşılıklı açıklamalar, camia içerisinde gerginliğe neden oldu. Takımın Rangers karşısında aldığı mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesi, ardında da Süper Lig’de Kasımpaşa’ya kaybetmesi bir anda olumsuz bir havanın oluşmasına neden oldu.
Arda Turan takımla görüşme yaptı
Bu süreçte erken kırılmaların yaşanmaması için, takımın tecrübeli ismi ve kaptanı Arda Turan devreye girdi. Takım arkadaşlarıyla bir görüşme yapan deneyimli oyuncu, saha dışında yaşanan sorunların saha içerisine yansımaması için yoğun bir çaba gösteriyor. Takım arkadaşlarıyla sık sık konuşmalar yapan Arda Turan’ın “Biz iyi bir takımız. Sezon başında takımlarda bu tür sıkıntılar olabilir ancak biz sahaya odaklanmalıyız. Dış faktörlerden etkilenmeden performansımızın en iyisini ortaya koymalıyız. Taraftarımızın bizden beklentisi yüksek. Avrupa’da yaşadığımız sonucu ligde telafi etmeliyiz. Bu yüzden herkes motivasyonunu yüksek tutsun” dediği öğrenildi.
Takım içerisinde arkadaşlığın da çok önemli olduğunu belirten yıldız futbolcu, hep birlikte zaman geçirilmesi için büyük çaba sarf ediyor.
Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında kendi evinde lider Alanyaspor’u ağırlayacak.
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