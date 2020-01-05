Arda Turan kamp kadrosunda yok

Galatasaray'a geri döneceği iddiası başkan Mustafa Cengiz tarafından yalanlanan Arda Turan'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un son dakika olarak geçtiği habere göre 32 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'in devre arası kamp kadrosunda yer almadı.

Kiralık olarak Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın Bercelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Arda Turan, 2011 yılında 13 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Milli futbolcu Atletico kariyerinin ardından 34 milyon euroya Barcelona’ya transfer olmuş ancak buradaki serüveni kısa sürmüştü. Son 2.5 sezondur Başakşehir forması giyen Arda Turan, 39 maçta 2 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.



