SÜPER LİG

Arda Turan ne kadar kazanıyor: Galatasaray Arda Turan'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray Arda Turan'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray, yıldız futbolcu Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Arda Turan'ın Galatasaray'dan ne kadar kazanacağı sorusu bu açıklamayla yanıt bulurken milli oyuncu için hazırlanan 'Florya'ya geri dönüş' videosu büyük ilgiyle takip edildi.

Haber Merkezi İHA
Arda Turan bugün Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmişti.

Arda Turan bugün Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmişti.

Galatasaray, başarılı profesyonel futbolcu Arda Turan’ın kulübe transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Arda ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunda 4 milyon TL alacak. Arda ayrıca bugün sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden de geçti.

Galatasaray’ın KAP’a yaptığı bildirim şu şekilde;

  • "Profesyonel futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4 milyon TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir. Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu A Takım’ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray'ın Arda Turan'ın Florya'ya tekrar geri dönüşü üzerine hazırladığı video, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı;

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