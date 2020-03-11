Arda Turan transfer tercihini açıkladı

Arda Turan, "Tabii ki hatalarım oldu ama kimsenin bittiği falan yok yani işin özünde ben 3 ay sonra yeniden futbol oynamaya başladığında 3-5 maç oynadığımda herkesten daha iyi oynayabilirim. Hala eski Arda gibi en iyi futbolcu gibi oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

"4-5 yıl daha üst düzey futbol oynayabilirim"

Futbol yaşantısını sürdüreceğini ve fizik olarak kendisini iyi hissettiğini dile getiren yıldız oyuncu, "Futbol yaşantım tabii ki devam edecek. 33 yaşındayım ben ve daha çok oynayabileceğim dönemler olabilir. Başakşehir'e maddi anlamda fazla yük oluyordum. Göksel ağabey de tanıdığım bir dostum, bir büyüğüm. Birbirimizle karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmeyi feshettik. Bundan sonra benim hayatımda 3, 4, 5 sene çok daha güzel futbol yaşantısının olacağını düşünüyorum. Ahmet ağabey (Bulut) ile de konuşuyoruz, sadece önemli olan doğru tercihi yapmam, nerede oynamam gerektiğini doğru bulmam. Kendimi iyi hissettiğim, mutlu olabildiğim yerde oynamak istiyorum. Çünkü açıkçası biraz son senelerde futbol oynamaya çalıştım, top oynamayı unuttum. Yani sevdiğim işi, sevdiğim hareketleri yapmayı, mutlu olmayı unuttum. Futbol oynarken çünkü o kadar çok futbol dışı gündem oldu ki bu beni birazcık yordu. O yüzden ilk hedef mutlu olabildiğim yerde futbol oynamak" ifadelerini kullandı.

"Konu Galatasaray olunca şart koşul düşünmedik"

Futbol hayatı boyunca konu Galatasaray olunca şartları hiç düşünmeden hareket ettiğini vurgulayan milli oyuncu, "Galatasaray olunca konular farklı; hayatım boyunca böyle oldu. Galatasaray dışındaki her konuda eşimle, ailemle, oturup maddi manevi şartları konuşacağız. Sadece konu Galatasaray olunca hayatım boyunca bir şart veya bir şey düşünmedik, düşünmüyoruz. Onun dışındaki her konuda şartları konuşuyoruz. Sezon sonu açıkçası tercihimiz yurt dışından yana kullanacağız" dedi.

"Bir gün çağrılırsak Galatasaray'a gideriz"

Turan, "Galatasaray iyi giderken ve toparlanmışken herhangi bir şey söyleyip de Galatasaray içinde bir polemik, bir gündem olsun istemiyorum. O yüzden zaten Galatasaray ile ilgili bir gün gelişme olursa Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, kendisini çok seviyorum, Galatasaray'ın başkanı da çağırırsa gideriz, çağırmazlarsa da her şey başımızın üstüne" diye konuştu.

"Barcelona'nın kontratlı oyuncusuyum"

Halen Barcelona'nın kontratlı oyuncusu olduğunu hatırlatan Arda Turan, "Şu anda Barcelona'nın kontratlı oyuncusuyum. Sezon sonuna kadar böyle tercih ettik, böyle devam ediyor. Bizim de isteğimiz bu yöndeydi" şeklinde konuştu.



