SÜPER LİG

Arda Turan'dan şık vole

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, idmanda attığı golle adından söz ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan çift kale maçta şık bir gol kaydetti.

Arda Turan çift kale maçta şık bir gol kaydetti.

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Başakşehir bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Geçen sezondan cezası süren Arda Turan da takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Tecrübeli futbolcu antrenmanda attığı golle adından söz ettirmeyi başardı.

Başakşehir Kulübü, vole vuruşla topu filelerle buluşturan Arda'nın golünü "Ne güzel bir bitiriş" ifadeleriyle paylaştı.

İşte Arda Turan'ın idmanda attığı o şık gol;

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