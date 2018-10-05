Arda Turan'dan şık vole

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Başakşehir bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Geçen sezondan cezası süren Arda Turan da takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Tecrübeli futbolcu antrenmanda attığı golle adından söz ettirmeyi başardı.
Başakşehir Kulübü, vole vuruşla topu filelerle buluşturan Arda'nın golünü "Ne güzel bir bitiriş" ifadeleriyle paylaştı.
İşte Arda Turan'ın idmanda attığı o şık gol;
💥💥💥 What a finish! @ArdaTuran#ibfk 🔶🔷 pic.twitter.com/ynvilF9OA5
💥💥💥 What a finish! @ArdaTuran#ibfk 🔶🔷 pic.twitter.com/ynvilF9OA5— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 5 Ekim 2018
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