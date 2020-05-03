Arda Turan'dan Yeni Şafak Spor'un canlı yayınında transfer itirafı

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Arda Turan, Yeni Şafak Spor'un Instagram canlı yayınına konuk oldu. Tecrübeli isim, kariyeriyle ilgili çarpıcı mesajlar verirken Barcelona'dan önce flaş bir transfere imza atmak üzere olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini açıkladı.

Galatasaray'ın altın jenerasyonunun simge isimlerinden birisin. Gidenlerin çoğu dönmedi ama sen dönenlerdensin. Manisaspor bu sebeple senin için çok değerli. O takım için neler söylersin?

"Vestel Manisaspor muhteşem bir takımdı. Önde basıyorduk. Fenerbahçe'yi yenmiştik. Çok heyecanlı maçlar oynadık. Manisa'da oynamak kariyerimin başlangıcı için çok önemliydi. Çok yetenekli oyuncularla oynadık."

İsviçre maçı kariyerin için çok değerli bir karşılaşma. Son dakika golün ve ardından ellerinle 5 işareti yaptığın bir an var. Bu hareket hep merak edilmişti. Neden böyle yapmıştın?

"2008 İsviçre maçı son dakika golü. Ne zaman görsem duygulanırım, gözlerim dolar. Gol atmasak eleniyormuşuz, haberimiz yoktu. Muhteşem bir andı.Ellerimle 5 yapmıştım. Bunun sebebi Emre Belözoğlu maçtan önce yürürken sakatlanmıştı. Çok oynamak istediğini biliyordum. Golden sonra ona hediye etmek istemiştim"

“Biz bitti demeden bitmez” bir slogan cümlesiydi belki ama bu söz; EURO 2008’de defalarca kanıtlanmış bir futbol gerçeği haline geldi. Her şeyi başlatan anın kahramanı ise yıllar sonra adını Avrupa futbol piyasasında sıklıkla söz ettirecek ‘Genç Arda’ olmuştu… pic.twitter.com/Vf7RDO3aRv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Nisan 2020

Hırvatistan maçında attığın penaltının bilinmeyen bir hikayesi var, onu anlatır mısın?

"Penaltılarda ben penaltı atmayacaktım, Hırvatistan maçında. Hoca sordu 'Kim atacak' diye, dedim 'Ben' atarım. Modric'te kaçırdı penaltıyı. Panenka atacaktım, kramponlarımdan dolayı vazgeçtim ama nasıl attım bir de bana sor."

Atletico'ya imzan kariyerin için çok önemli bir basamaktı. Bu süreci birinci ağızdan dinlemek isteriz...

"Atletico Madrid'e imza attım. Bu imza bir yolu değiştirdi. Cesaret etmek lazım. Galatasaray'ı bırakıp gitmek çok zordu. İyi de para kazandırdım o dönem için. Başka takımlarda istiyordu. Ama kulübümüzü de düşünerek Atletico Madrid'e gittim."

Chelsea maçında attığın gol hala akıllarda. O maçtan sonra ismin çokça İngiliz takımlarıyla anıldı. Premier Lig'e gitmeye hiç yakın oldun mu? Barcelona öncesinde İngiltere'yi düşünüyor muydun?

"Simeone, Chelsea ile oynadığımız maçta dahi olduğu kanıtladı. Hayatımda attığım en önemli gollerden birisi. Bundan bir sene önce Atletico'dan ayrılıp Premier Lig'e gidecektim.

Manchester United'a çok yakındım. Başkanla konuştum ve İspanya'da kaldım.

Takım arkadaşlarınla birlikte futbol tarihinin en büyük başarılarından birini elde ettiniz. Ronaldo'lu Real ve Messi'li Barcelona'ya karşı sansasyonel bir şampiyonluk yaşadın. Bir de son süreçte sakatlık yaşamıştın. Nasıl anlatırsın o süreci?

"Çok talihsiz bir sakatlık geçirmiştim, bu fotoğraf onun karesi. Şampiyonluk kutlamasını bile rahat rahat yapamadım, ağrım vardı ama muhteşem bir gündü. Kazanılmış en zor şampiyonluk olabilir bu. Messi'ye, Ronaldo'ya karşı yani. Leicester'a da saygı duyuyorum."

Atletico Madrid'de oynadığın dönemde saçlarını kazıtmıştın. Çok eğlenceli görüntülerdi. Bunun hikayesini dinlemek isteriz senden...

"Atletico Madrid taraftarı maçı kazanırsak saçlarımı kesmemi istemişti. Kral Kupası zaferinin ardından ben de kestim ve hep öyle kısa kaldı. Suarez makineyi yanına almış. Kazanırsak keselim diye. Kazandık, kestiler. Maradona'ya benzemek için biraz uzatmıştım."

İspanya'daki dostluklarının hala devam ettiğini biliyoruz. Hatta buradaki dostluklar sayesinde birçok ismin Türkiye'ye transferine de ön ayak oldun. Görüştüğün isimler var mı?

"Filipe Luis çok karakterli bir isim. Çok fazla tavla oynadık. İslam dinine de saygılıdır. Hala görüşüyoruz. Falcao zaten yakın arkadaşım. Galatasaray'a transferinden önce de konuşuyorduk, şimdi de konuşuyoruz."

Galatasaray'da kaptanlığın ve 10 numaranın sana verilmesi süreci vardı. Eleştirildiğin dönemlerde bunlar da önüne konabiliyordu. Neler söylersin?

"İyi bir kaptan olduğumu düşünüyorum. Bana verilen göreve ve 10 numaraya hiçbir zaman talip olmadım. Görevleri bana teklif ettiler. Gereğini de yaptığımı düşünüyorum."

Barcelona'da Luis Enrique ile çok güzel bir başlangıç yapmıştın ama sonrasında olaylar istediğin gibi gelişmedi. Barcelona'da senin için yolunda gitmeyen neydi?

"Barcelona'ya imza zamanında tribünler doluydu. Güzel bir gündü. Tam olarak istediğim gibi gitmese de başarısız olduğumu düşünmüyorum. Aldığım dakikalara göre muhteşem bir katkım var. Takımın en skorer 3. oyuncusuyum. Valverde geldi ve forma şansı vermedi. Normal bir oyuncu oyundan çıktığı zaman sorun yoktu ama ben oyundan çıktığım zaman, ülkemde eleştiriliyordum. Yapacak bir şey yok, çalışmaya devam."

2016 yolculuğunda Barcelona'nın cezası sebebiyle 6 ay futbol oynayamadın. Ama milli takımda muhteşem bir liderlik yaptın. Turnuvada ise İspanya maçında tatsız şeyler yaşandı. Neler söylemek istersin?

"Ülkeye karşı kırgınlık olmaz ama üzüntülerim var tabi. Bir adanmışlığın hikayesi bu fotoğraf. 6 ay top oynamadan, hocam Milli Takıma güvendi ve çağırdı. Bizde kazandık."

Her şey için teşekkürler kaptan...#ArdaTuran pic.twitter.com/rNzIVzCOEv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Haziran 2017

Barcelona'da forma giyememeye başladığın dönem sonrasında birçok takımla ismin anılmaya başlanmıştı. O dönem neden bu teklifleri değerlendirmedin?

"Barcelona'da oynarken Avrupa'dan teklifler vardı. Galatasaray'a gelebilirdim ama son anlarda bir şey oldu, gelemedim."

2021 Avrupa Şampiyonası'nda takımda olabilir misin? Böyle bir hedefin var mı?

"Bazı oyuncular için Milli Takım performansı çok farklı olur. Benim için de öyle. Şuan takım çok iyi, çok üst düzey. Eğer çağırılırsam, gerekeni yaparım."

Futbol kariyerin boyunca saha içinde en iyi anlaştığın isimler?

"Filipe Luis, Hakan Balta, Burak Yılmaz, Falcao, Ayhan Akman, Messi ve İniesta ile iyi anlaşırdım oyunda. Özellikle Filipe Luis ve Hakan Balta ile iyi anlaşırdım."

Selçuk İnan'ın Galatasaray kariyeriyle ilgili birçok haber çıkıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray'ı yakından bilen takip eden biri olarak neler söylemek istersin?