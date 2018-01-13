SÜPER LİG

Arda Turan'la 2,5 yıllık anlaşma

Başakşehir, Barcelona'dan Arda Turan'ı kadrosuna katıyor. 2,5 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtilen milli futbolcunun bugün turuncu formayla İstanbul'a geleceği açıklandı.

Haber Merkezi Diğer
Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.

Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan ile anlaşma sağlayan Medipol Başakşehir Katalan kulübü ile de son pürüzleri giderdi.

Yıldız oyuncu, bugün İstanbul'a gelip bir iki gün içinde resmi sözleşmeye imza atacak.

TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre Başakşehir'in Arda Turan ile 2,5 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağladı.

Resmen açıklandı

Başakşehir Kulübü Arda Turan'ın transferi resmen açıklandı. Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli futbolcunun turuncu formayla ülkesine döneceği ifade edildi.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.