Arda Turan'la 2,5 yıllık anlaşma

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan ile anlaşma sağlayan Medipol Başakşehir Katalan kulübü ile de son pürüzleri giderdi.

Yıldız oyuncu, bugün İstanbul'a gelip bir iki gün içinde resmi sözleşmeye imza atacak.

TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre Başakşehir'in Arda Turan ile 2,5 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağladı.

Resmen açıklandı

Başakşehir Kulübü Arda Turan'ın transferi resmen açıklandı. Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli futbolcunun turuncu formayla ülkesine döneceği ifade edildi.

⚡️Başakşehir Kulübü, milli futbolcu Arda Turan'ın transferini açıkladı. pic.twitter.com/6HRVm5qF0h — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Ocak 2018