Asamoah için randevu alındı

S ezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu takviye çalışmalarına başlayan ve önceliği sol beke veren Galatasaray'da sezon başında da gündeme gelen Juventus'un Ganalı savunma oyuncusu Kwadwo Asamoah listenin ilk sırasındaki yerini koruyor. 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için bütün şartlarını zorlamayı düşünen sarı-kırmızılı yönetimin son ana kadar bu transferin peşini bırakmama kararı aldığı belirtildi. İtalyan yetkililerle temasa geçen Galatasaray yönetiminin, bu hafta içinde oyuncu için bir görüşme yapmak için randevu aldıkları da ifade edildi. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Dubai'deki yeni yıl tatilinden döndükten sonra Galatasaray ile Asamoah için masaya oturacak. 1 milyon Euro ile pazarlığa başlayacak sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Ganalı sol beke maksimum 1.5 milyon Euro bonservis önerecek.

ATALANTA İŞİ BOZABİLİR

İtalya'dan gelen bir haber ise keyifleri kaçırdı. Juventus'un, Asamoah'ı Galatasaray'a satmak için, Atalanta'ya kiralık gönderdiği Spinazzola'yı geri almayı beklediği ancak Atalanta'nın oyuncuyu devre arasında göndermeyi düşünmediği öğrenildi. Juventus ise sözleşmesi sezon sonu bitecek Asamoah'ı devre arasında satarak para kazanmanın hesaplarını yaparken bir yandan da sol bek bölgesini boşta bırakmak istemiyor. Bu bakımdan Spinazzola'nın geri dönmesi büyük önem taşıyor. Asamoah olmazsa, sarı-kırmızılılarda Carole ve Patrice Evra isimleri gündeme gelecek.