Aslan gibi savunma

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 22 hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 17 gol ile en az gol yiyen takım durumunda. Sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda Avrupa’nın beş büyük ligine bakıldığında filelerinde en az gol gören ekip olarak 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig’in ikinci yarısında ise şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım öte yandan Süper Lig’de iç sahada yediği 8 gol ile Fransız ekibi Reims’den sonra Avrupa’nın 5 büyük liginde taraftar önünde kalesinde en az gol gören ikinci takım. Galatasaray, deplasmanda ise kalesinde 9 gol gördü.

Muslera etkisi

Sarı-kırmızılı takımda 9. sezonunu yaşayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da gösterdiği performans ile bu sıralamada sarı-kırmızılıları öne çıkaran en büyük faktörlerden biri oldu. Savunmada görev alan oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve gerçekleşen transferleri nedeniyle sık sık değişmesine rağmen 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesindeki istikrarlı performansını koruyan Muslera, bu sezon da aynı performansı göstermeye devam ediyor.

33 yaşındaki tecrübeli eldiven, Süper Lig’de geriden kalan 22 haftada çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol yerken, 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58'ini kurtaran Fernando Muslera, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor: %78.4 (🖇Opta) pic.twitter.com/kujK1DP71g — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Şubat 2020

Alisson geçit vermiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool yediği 15 gol ile kalesinde en az gol gören takım olurken, İspanya La Liga’da Real Madrid 16 gol ile ikinci, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims 19 gol ile dördüncü, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ise 21 gol ile beşinci sırada bulunuyor. İngiltere Premier Lig’de geriden kalan 26 haftada gösterdiği performans ile rekorları alt üst eden ve en yakın rakibi Manchester City ile arasında 25 puan fark bulunan lider Liverpool kalesinde gördüğü 15 gol ile Avrupa’nın 5 büyük liginde zirvede yer alıyor. Klopp'un öğrencileri, ligde geride kalan 26 hafta itibarıyla kalesinde 15 gol görürken, bu gollerin 9’unu iç sahada, 6’sını dış sahada yedi. İngiliz ekibi, 6 gol ile de Avrupa’nın beş büyük ligi baz alındığında deplasmanda kalesinde en az gol gören takım durumunda.



