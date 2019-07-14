Aslan para basıyor

Son olarak Fernando’yu Sevilla’ya satan Galatasaray, 4,5 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 5 sezonda sattığı futbolcularla Süper Lig’de en fazla bonservis geliri elde eden kulüp konumunda yer alıyor.

Galatasaray’a en çok para kazandıran oyuncular 16 milyon Euro ile Badou Ndiaye, 15 milyon Euro ile Armindo Bruma, 11 milyon Euro ile Ozan Kabak, 9 milyon Euro ile Garry Rodrigues oldu. Transfer dönemi hali hazırda devam ederken, sarı-kırmızılı takım, daha da yüksek rakamlara ulaşabilir.

Mbaye Diagne’yi yaklaşık 15 milyon Euro karşılığında satmayı planlayan Cim-Bom, değerinin üstünde teklif gelmesi halinde diğer futbolcuları için de pazarlık masasına oturacak. Galatasaray, transferde 100 milyon Euro’yu aşkın bir gelir elde etmesine karşın aynı zamanda en fazla gideri olan kulüp olarak göze çarpıyor.

Sarı-kırmızılılar son 5 sezonda aldığı oyunculara tam 111,6 milyon Euro ödeme yaptı. Cim-Bom bu 5 sezonluk dönemde en yüksek bonservis bedelini ise geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği Mbaye Diagne’ye ödedi. Galatasaray, Senegalli futbolcu için eski kulübü Kasımpaşa’ya 13 milyon Euro ödeme yaptı.