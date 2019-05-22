Aslan payı Feghouli’nin

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ligin ilk yarısını sadece 1 golle kapatmasına karşın ikinci yarıda adeta yeniden doğdu. 29 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında çıktığı 16 maçta 8 gol 6 asistlik performansla takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Feghouli, özellikle takımının zorlandığı maçlarda ön plana çıktı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Sivasspor karşısında 1-0 geriye düşen Galatasaray’da sahneye çıkan Feghouli attığı iki golle takımını 2-1 öne geçirirken, karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-2 galibiyetle tamamladı. Ligin 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşerken Feghouli beraberliği sağlayan golü atarak takımına bir puan kazandırdı. Ligin 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takımda sahneye çıkan isim yine Feghouli’ydi. Karşılaşmada hat-trick yapan Feghouli, takımının hanesine 3 puan yazdırdı. 25. haftada Antalyaspor galibiyetine 1 gol ve 2 asistle damga vuran Cezayirli oyuncu, 26. haftada 2-0 geriye düştükleri Bursaspor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydetti. Kadıköy’de takımını öne geçiren ve takımının tek golü kaydeden Feghouli, asıl katkıyı son iki haftaya bıraktı. 3-2 kazandıkları Çaykur Rize karşılaşmasında 1 gol ve 1 asistle oynayarak takımını zirvede tutan başarılı kanat oyuncusu, Başakşehir karşısında attığı 1 golle de takımının şampiyonluk maçına imza attı.

ONYEKURU COŞTURDU

Öte yandan Galatasaray’ın sezon başında Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru takımının en skorer oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 30 maça çıkan Onyekuru, 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı futbolcu, özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği 8 gol ve 5 asistlik performans şampiyonlukta belirleyici oldu. 31. haftada Beşiktaş karşılaşmasında perdeyi açan isim Nijeryalı oyuncu oldu. 32. haftada ise yaptığı 2 asistle Çaykur Rizespor deplasmanından takımının 3 puanla dönmesini sağladı. 33. haftada Türk Telekom Stadı’nda oynanan Başakşehir karşılaşmasında attığı golle de sezonunun şampiyonunu ilan eden isim Henry Onyekuru oldu.

Sivas maçında rotasyon var

33. haftada Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, ligin son haftasında geniş bir rotasyona gidiyor. Sarı-kırmızılı takım da as kadrodan isimler dinlendirilirken, yedek kulübesinde oturan isimler görev yapacak. Muslera’yı dinlendirmeyi düşünen teknik heyet, İsmail Çipe’ye görev verecek. Stoper bölgesinde Luyindama-Marcao ikilisi yerine Semih-Ahmet ikilisi görev yapacak. Orta sahada Fernando, Donk, Belhanda kenara geçerken Selçuk, Mustafa Kapı, Yunus sahaya sürülecek. Hücumda ise Sinan olacak.

Belhanda vedaya hazırlanıyor

Galatasaray’ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımla ayrılığa hazırlanıyor. Devre arasında takımdan ayrılmanın kıyısından dönen ve teknik ekip tarafından ikna edilen Belhanda, lig ve kupa şampiyonluğu sonrasında sarı-kırmızılı kulüpte misyonunu tamamladığını düşünüyor. Devre arasında da Al Hilal’le anlaşma sağlayan Belhanda, o dönem gitmese de transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Suudi Arabistan’ın yolunu tutacak. Forvet hattını Bafetimbi Gomis, Sebastian Giovinco, Andre Carillo, Jonathan Soriano gibi yıldız isimlerden kuran Al Hilal’in orta sahada hala eksiği var. Bu nedenle Belhanda için ilgisini sürdüren Arabistan ekibi, Faslı yıldız için 9 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Mustafa Cengiz ve yönetimi teklife sıcak bakarken, teknik heyet de Belhanda’nın gidişine onay verdi. Sarı-kırmızılı takıma Dinamo Kiev’den 9 milyon Euro’ya transfer edilen Belhanda, Galatasaray’da sezon forma giyerken, 2 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.

İlk transfer Babel

Şampiyon Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile her konuda anlaştı. Fulham’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılıların, Hollandalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilirken, Babel’in ise yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücret ve 2,5 milyon Euro da imza parası vereceği bilgisi paylaşıldı.



