SÜPER LİG

Aslan payı Feghouli’nin

Tarihinde 22. kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’ın başarısında Sofiane Feghouli önemli rol oynadı. Cezayirli oyuncunun performansına ortak olan bir diğer isim de Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru oldu. Bu iki isim oynadıkları futbolla şampiyonluğun en büyük mimarı oldular

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ligin ilk yarısını sadece 1 golle kapatmasına karşın ikinci yarıda adeta yeniden doğdu. 29 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında çıktığı 16 maçta 8 gol 6 asistlik performansla takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Feghouli, özellikle takımının zorlandığı maçlarda ön plana çıktı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Sivasspor karşısında 1-0 geriye düşen Galatasaray’da sahneye çıkan Feghouli attığı iki golle takımını 2-1 öne geçirirken, karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-2 galibiyetle tamamladı. Ligin 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşerken Feghouli beraberliği sağlayan golü atarak takımına bir puan kazandırdı. Ligin 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takımda sahneye çıkan isim yine Feghouli’ydi. Karşılaşmada hat-trick yapan Feghouli, takımının hanesine 3 puan yazdırdı. 25. haftada Antalyaspor galibiyetine 1 gol ve 2 asistle damga vuran Cezayirli oyuncu, 26. haftada 2-0 geriye düştükleri Bursaspor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydetti. Kadıköy’de takımını öne geçiren ve takımının tek golü kaydeden Feghouli, asıl katkıyı son iki haftaya bıraktı. 3-2 kazandıkları Çaykur Rize karşılaşmasında 1 gol ve 1 asistle oynayarak takımını zirvede tutan başarılı kanat oyuncusu, Başakşehir karşısında attığı 1 golle de takımının şampiyonluk maçına imza attı.

ONYEKURU COŞTURDU

Öte yandan Galatasaray’ın sezon başında Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru takımının en skorer oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 30 maça çıkan Onyekuru, 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı futbolcu, özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği 8 gol ve 5 asistlik performans şampiyonlukta belirleyici oldu. 31. haftada Beşiktaş karşılaşmasında perdeyi açan isim Nijeryalı oyuncu oldu. 32. haftada ise yaptığı 2 asistle Çaykur Rizespor deplasmanından takımının 3 puanla dönmesini sağladı. 33. haftada Türk Telekom Stadı’nda oynanan Başakşehir karşılaşmasında attığı golle de sezonunun şampiyonunu ilan eden isim Henry Onyekuru oldu.

Sivas maçında rotasyon var

33. haftada Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, ligin son haftasında geniş bir rotasyona gidiyor. Sarı-kırmızılı takım da as kadrodan isimler dinlendirilirken, yedek kulübesinde oturan isimler görev yapacak. Muslera’yı dinlendirmeyi düşünen teknik heyet, İsmail Çipe’ye görev verecek. Stoper bölgesinde Luyindama-Marcao ikilisi yerine Semih-Ahmet ikilisi görev yapacak. Orta sahada Fernando, Donk, Belhanda kenara geçerken Selçuk, Mustafa Kapı, Yunus sahaya sürülecek. Hücumda ise Sinan olacak.

Belhanda vedaya hazırlanıyor

Younes Belhanda
Younes Belhanda

Galatasaray’ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımla ayrılığa hazırlanıyor. Devre arasında takımdan ayrılmanın kıyısından dönen ve teknik ekip tarafından ikna edilen Belhanda, lig ve kupa şampiyonluğu sonrasında sarı-kırmızılı kulüpte misyonunu tamamladığını düşünüyor. Devre arasında da Al Hilal’le anlaşma sağlayan Belhanda, o dönem gitmese de transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Suudi Arabistan’ın yolunu tutacak. Forvet hattını Bafetimbi Gomis, Sebastian Giovinco, Andre Carillo, Jonathan Soriano gibi yıldız isimlerden kuran Al Hilal’in orta sahada hala eksiği var. Bu nedenle Belhanda için ilgisini sürdüren Arabistan ekibi, Faslı yıldız için 9 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Mustafa Cengiz ve yönetimi teklife sıcak bakarken, teknik heyet de Belhanda’nın gidişine onay verdi. Sarı-kırmızılı takıma Dinamo Kiev’den 9 milyon Euro’ya transfer edilen Belhanda, Galatasaray’da sezon forma giyerken, 2 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.

  • İlk transfer Babel
  • Şampiyon Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile her konuda anlaştı. Fulham’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılıların, Hollandalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilirken, Babel’in ise yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücret ve 2,5 milyon Euro da imza parası vereceği bilgisi paylaşıldı.


Krizler arasından çifte kupaya
Krizler arasından çifte kupaya

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 sezonunda ciddi problemleri aşarak çifte şampiyonluk yaşadı. Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonla birlike 22. kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon da önemli hedefler belirleyerek yola çıkan Galatasaray, sezon boyunca ciddi sorunlarla uğraştı. Hem kulüp yönetim kurulu hem de teknik ekip ve futbolcularla ilgili problemleri aşan sarı-kırmızılılar, sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamladı. Galatasaray’da santrfor bölgesindeki sayısal eksiklik, sezonun ilk yarısında takımın performansını olumsuz etkiledi. Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan’ın El Hilal takımına satıldı.Sezonun ilk yarısında santrfor bölgesinde Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik forma giydi. Sarı-kırmızılılar 3 futbolcunun performansından memnun olmayınca Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferlerini yaptı.FUTBOLCULARA BÜYÜK CEZAGalatasaraylı futbolculara, sezonun ilk yarısında ağır ihlallerden dolayı 17 maç ceza verildi. Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Younes Belhanda, 3 maç men cezası aldı. Fenerbahçe ile 11. haftada oynanan derbide yaşanan olayların ardından sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk 6, Badou Ndiaye’ye 5, Garry Rodrigues ise 3 maçla cezalandırıldı. Cezaların bir kısmının Türkiye Kupası maçlarında çekilmesi nedeniyle Ryan Donk 5, Badou Ndiaye 4, Garry Rodrigues ise 3 lig müsabakasında görev yapamadı. Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz 13. haftadaki Atiker Konyaspor maçında hakeme top fırlattığı için 3 maçla cezalandırıldı. Serdar, ligde 2 maçta cezası nedeniyle forma giyemedi.TEKNİK EKİP YALNIZ BIRAKTISüper Lig’in ilk yarısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş, verilen ağır ceza nedeniyle önemli bir süre takımın başında yer alamadı. İlk yarıdaki Fenerbahçe derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Fatih Terim’e toplamda 10, saha içindeki kavgadan dolayı da yardımcı antrenör Hasan Şaş’a 8 maç men cezası verildi. Cezasının bir bölümünü kupa maçlarıyla çeken Terim, ligde 7 maçta yedek kulübesinde yer alamadı. Hasan Şaş ise 6 lig maçında görev yapamadı.YÖNETİMDE İBRA KRİZİGalatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, ibra krizi yaşadı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmedi. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray’da mahkemeye giden yönetim kurulu, idari tedbir kararı aldırarak ciddi bir krizi önledi.8 PUAN FARKI KAPATTILigde uzun süre zirve takibini sürdüren Galatasaray, Medipol Başakşehir ile arasındaki 8 puan farkı kapatıp şampiyonluğa ulaştı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan 20. hafta maçında berabere kalarak kayıp yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir’in 8 puan gerisine düştü. Sonrasındaki süreçte rakibinin kayıplarını iyi değerlendiren Galatasaray, 31. haftada puanları eşitleyerek genel averajla öne geçti. 32. haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, 33. haftada aynı puanda olduğu Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek 3 puan fark yakaladı. Genel averajdaki üstünlüğünü puan ve ikili averajda da elde eden Galatasaray, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Kadro değişti zaferler geldiSarı-kırmızılı ekip, sezonun devre arasını transferde hareketli geçirdi. İlk yarıyı liderin 6 puan gerisinde kapatan ve eleştirilerin hedefi olan Galatasaray’da Ozan, Rodrigues, Maicon ve Serdar başka takımlara transfer oldu. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması bulunan sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılan futbolculardan 24 milyon Euro gelir elde etti. Galatasaray, bu futbolcuların yerine 17 milyon Euro harcayarak Diagne, Mitroglou, Marcao, Luyindama, Semih ve Emre Taşdemir’i kadrosuna kattı. İlk yarıdaki 17 maçta 21 gol yiyen Galatasaray, savunma hattına Luyindama ve Marcao transferlerinin ardından ikinci yarıdaki 16 müsabakada kalesinde sadece 11 gol gördü. Devre arasında kadroya katılan santrforlardan Diagne 10, Mitroglou ise 1 gol attı.Sakatlıklara rağmen pes etmediGalatasaray’da bu sezon birçok futbolcu uzun süreli sakatlık geçirdi. Sezonun ilk yarısında Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo 4’er, Fernando Reges, Serdar Aziz ve Selçuk İnan 3’er, Henry Onyekuru 2, Maicon Roque ile Sofiane Feghouli de 1’er maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı. İkinci yarıda ise Nagatomo 6, Fernando Reges 5, Kostantinos Mitroglou 4, Marcao ve Mariano Filho ise 1’er karşılaşmaya sakatlıklarından dolayı çıkamadı. Ligin 7. haftasında sakatlanan yeni transfer Emre Akbaba, 4,5 ay sahalardan uzak kaldı. Sahalara döndükten sonra toparlanma sürecinde olan Emre’nin 32. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında bu kez kaval kemiği kırıldı. Cimbom bütün olumsuzluklara rağmen pes etmedi ve mutlu sona ulaştı.📸 #ŞampiyonGalatasaray pic.twitter.com/IIPFhADKl7&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 19 Mayıs 2019 Kanatlardan büyük katkıSüper Lig’de sezonunun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaşan Galatasaray’da kanat oyuncuları Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı. Sol kanatta görev alan Onyekuru 30 lig maçında 14 kez ağları havalandırırken, sağ kanatta forma giyen Feghouli ise 29 karşılaşmada 9 kez topu filelerle gönderdi. Galatasaray, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli’nin bu sezon ligde gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.Mustafa Cengiz: G.Saray’ın aleyhine çok hata yapıldıGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT Spor’da şampiyonluk ve transferle ilgili açıklamalar yaptı. Sıkıntıları birlik içinde attıklarını belirten Cengiz, “Dışarıdan bize verilen destek çok büyüktü. Köstek zaten rakiplerimiz. 33. maça taşınan bir maraton. 24 saat içinde 3 takımın kaderi belirlenecekti. Bir değerli takımımız 3. oldu. Son 12 saatte müthiş şeyler oldu. Çocukken dar alanda kısa paslaşmalar yaparken, 3 korner 1 penaltı derdik. Biz ilk defa 3 golün 1 gol sayıldığı bir şeyi gördük. Bunu eleştirmiyorum. İnce bir ironi yapıyorum” dedi.Hakem hatalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, “Vicdanı olan objektif hiçbir sporsever ‘Başakşehir maçında ‘VAR hakemi Galatasaray’ı kolladı’ diyemez. Galatasaray’ın lehine ve aleyhine hatalar yapıldı. Bana göre lehine verilen kararlar 4’te 1’i civarındaydı. İsim vermiyorum, verince 150 gün ceza yedim” diye konuştu.Cengiz kulüplerin mali sorunlarına değinirken, “Büyük, kitlesel kulüpler arasında mali dengesi en iyi durumda olan kulübüz. Mutlaka yapılandırmanın olması gerekiyor. Devletimize rica ediyoruz” dedi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise transfer konusunda yaptığı açıklamada, “Babel imza attı-atmadı bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz, ciddi görüşmelerimiz olacak. Geçen sene Alan transferi için 65 bin TL yol masrafını cebimden ödedim. Kızlarımın, annemin yüzüne bakamadım. Transfer yapamadık diye 83 yaşımdaki anneme küfür edildi. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Hakkımı helal etmeyeceğim” açıklamalarını yaptı.Meydanlar doldu taştıSüper Lig’in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları Türkiye’nin dört bir yanında cadde ve meydanlara koştu. Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı takımın 22. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutladı. Coşku, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de yaşandı. İstanbul’da kutlamaların merkezi Florya ve Taksim’di. Özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan çok sayıda taraftar, takımlarının başarısını kutladı. bir süre sonra taraftarlar tesislerin içine alınırken, şampiyonluğu teknik heyet ve futbolcularla kutladı.Dünya basını manşete taşıdıGalatasaray’ın şampiyonluğu Türkiye’nin dört bir yanında kutlanırken, dünya basınında manşetlere taşındı. Reuters, “Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu elde etti” derken, Fransız L’Equipe, “Elektriği yüksek, gergin bir derbiydi. Galatasaray hafta arası Türkiye Kupası ve hafta sonu Türkiye Ligi’ni kazanarak 22. şampiyonluğunu kazandı” ifadelerini kullandı. Record “Galatasaray, Başakşehir’i yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti” sözlerini kullanırken, Telegraaf, “Feghouli’nin yıldızlaştığı şampiyonluk golü Onyekuru’dan geldi” dedi. İspanyol Marca Gazetesi ise, Galatasaray’ın bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştığını okuyucularına duyurdu. Rus Haber Ajansı TASS da “Galatasaray, 22. kez Türkiye şampiyonu oldu” başlığını attı.Kupa İstanbul’a getirildiSüper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın kazandığı kupa, İstanbul’a getirildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığında 1 hafta boyunca sergilenen kupa, teşkilat başkanı Bünyamin Bozgeyik ve kurum personelinin katıldığı törenle İstanbul’a gönderildi. Başkan Bozgeyik, “Sivasspor maçının bitimiyle kupayı G.Saray’a teslim edeceğiz. Kulübün talebi kendi stadında bir şampiyonluk kutlaması yapmak. Onun günü belli olduğunda açıklanacak” dedi.Kulüpler Birliği ve Yıldırım’dan tebrikKulüpler Birliği Vakfı, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı kutladı. Vakfın internet sitesinde yer alan mesajda, “Galatasaray Kulübümüzün Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i telefonla arayarak tebrik etti. Yıldırım, “Sonucun Galatasaray Kulübüne ve camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere, sezon boyunca bu heyecanı yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Galeri: Şampiyonluk kutlamalarında sürpriz isim

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.