Aslan’da Douglas harekatı

Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor. Transfer sezonunun son günlerine sarkan transferler nedeniyle çok sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da aynı problemlerle karşılaşmak istemiyor.

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, teknik heyet ile yaptığı görüşmeler sonrasında transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için ilk transfer konusunda Ryan Babel ile anlaşma yapan sarı-kırmızılı takım, ikinci transferini sağ bek bölgesine gerçekleştirmenin hazırlıklarını yapıyor.

Haziran ayında 33 yaşına girecek olan ve Brezilya’da bir çok takımın talip olduğu Mariano’dan bonservis bedeli kazanmak isteyen Galatasaray, yerine Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Douglas’ı transfer etmeyi planlıyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen ve Barcelona Kulübü’nün serbest bırakma kararı alıp sözleşmesini uzatmadığı Douglas ile de büyük ölçüde anlaştı. Brezilyalı sağ bekin transferi gerçekleşirse, Galatasaray, Douglas için her hangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon Sivasspor formasıyla 29 maçta forma giyen Douglas, 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu. Brezilyalı bek, bu sezon Süper Lig’de en çok gol katkısı veren bek konumunda yer alıyor. Douglas, kariyerinde Sao Paulo, Barcelona, Sporting Gijon, Benfica formalarını giydi. Galatasaray’da Mariano bu sezon ligde 28 maça çıkarken 5 asiste, Linnes ise 17 maça çıkarken 1 gol 1 asiste imza attı.