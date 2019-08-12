Aslan’da sıra 6 numarada

Transfer döneminde şimdiye kadar 8 oyuncuyu kadrosuna katan ve Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao’nun transferini imza aşamasına getiren Galatasaray, bir transfer daha yapacak. Brezilyalı oyuncusu Fernando Reges’i 4.5 milyon Euro karşılığında Sevilla’ya gönderen sarı-kırmızılılar, bu oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Falcao transferinde sona gelinmesi sonrasında rotasını ön libero mevkisine çeviren Galatasaray, ligdeki ilk maç olan Denizlispor karşılaşmasına kadar 6 numaraya da bir transfer yapmayı planlıyor. Galatasaray, orta saha takviyesi için Chelsea’den Tiemoue Bakayoko, Manchester United’dan Fred, Monaco’dan Youssef Bennaser, Sevilla’dan Roque Mesa gibi oyuncular ve kulüpleriyle görüşme halinde. Ayrıca Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal’ın gündemde olduğu öğrenildi. Şu an için sarı-kırmızılılar bonservisi olmayan ya da kiralık orta saha oyuncularıyla ilgileniyor. UEFA Finansal Fair Play sebebiyle sattığı kadar oyuncu transfer yapabilen Galatasaray, bu sebeple bonservis ödemek istemiyor.

Cimbom’da yeni nesil yasaklar

Galatasaray’da teknik heyet, yeni alınan kararları oyunculara tebliğ etti. Sarı-kırmızılı takımda artık tüm sezon boyunca takım otobüsü ve soyunma odasında karşılaşma öncesinde video çekilmesi yasaklandı. Sarı-kırmızılı kulübün iletişim ve medya ekibi dışında bu iki alanda oyuncuların video çekmemesi ya da bu iki yerden sosyal medya hesaplarından canlı yayın gibi paylaşım yapmamaları istendi. Teknik heyetin bu konuda kararlı olduğu öğrenildi.