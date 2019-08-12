Aslan’da sıra 6 numarada
SÜPER LİG

Aslan’da sıra 6 numarada

Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao transferini bitirerek büyük bir başarıya imza atan Galatasaray yönetimi, şimdi de Fernando’nun yerine orta sahaya transfer yapacak. Sarı-kırmızılılar, birçok adayla görüşse de Chelsea’den Tiemoue Bakayoko ve Monaco’dan Youssef Bennaser ön plana çıkıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Tiemoue Bakayoko

Tiemoue Bakayoko

Transfer döneminde şimdiye kadar 8 oyuncuyu kadrosuna katan ve Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao’nun transferini imza aşamasına getiren Galatasaray, bir transfer daha yapacak. Brezilyalı oyuncusu Fernando Reges’i 4.5 milyon Euro karşılığında Sevilla’ya gönderen sarı-kırmızılılar, bu oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Falcao transferinde sona gelinmesi sonrasında rotasını ön libero mevkisine çeviren Galatasaray, ligdeki ilk maç olan Denizlispor karşılaşmasına kadar 6 numaraya da bir transfer yapmayı planlıyor. Galatasaray, orta saha takviyesi için Chelsea’den Tiemoue Bakayoko, Manchester United’dan Fred, Monaco’dan Youssef Bennaser, Sevilla’dan Roque Mesa gibi oyuncular ve kulüpleriyle görüşme halinde. Ayrıca Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal’ın gündemde olduğu öğrenildi. Şu an için sarı-kırmızılılar bonservisi olmayan ya da kiralık orta saha oyuncularıyla ilgileniyor. UEFA Finansal Fair Play sebebiyle sattığı kadar oyuncu transfer yapabilen Galatasaray, bu sebeple bonservis ödemek istemiyor.

  • Cimbom’da yeni nesil yasaklar
  • Galatasaray’da teknik heyet, yeni alınan kararları oyunculara tebliğ etti. Sarı-kırmızılı takımda artık tüm sezon boyunca takım otobüsü ve soyunma odasında karşılaşma öncesinde video çekilmesi yasaklandı. Sarı-kırmızılı kulübün iletişim ve medya ekibi dışında bu iki alanda oyuncuların video çekmemesi ya da bu iki yerden sosyal medya hesaplarından canlı yayın gibi paylaşım yapmamaları istendi. Teknik heyetin bu konuda kararlı olduğu öğrenildi.

Fırtına Prag'a kilitlendi
Fırtına Prag'a kilitlendi

UEFA Avrupa Ligi ön eleme rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını sürdürürken Trabzon’da herkes bu maçla yatıp, bu maçla kalkıyor. 2-2’nin rövanşında galip gelerek play-off maçı oynamaya hak kazanmak isteyen bordo-mavili takımda tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Geçen hafta sonu satışa çıkartılan biletlerin tamamı 1 saat gibi kısa bir sürede tükenirken, bayram tatili için Trabzon’da bulunan gurbetçiler ve tatilciler bu maç için tatil sürelerini uzattılar. Trabzonspor’un yanı sıra bordo-mavili taraftarlar da bu maçın kazanılacağına inanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu, 3 yıl aradan sonra Avrupa arenasına çıkan Trabzonspor’un bu maçı kazanacak güçte olduğunu ve kazanacaklarını söyledi.TARAFTARA AÇIK İDMANSparta Prag maçı hazırlıklarına Cumartesi günü başlayan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını bir gün izinin ardından bugün sürdürecek. Onazi dışında eksiği bulunmayan bordo-mavili takımın bugün yapılacak antrenmanını gurbetçilerin ısrarı üzerine taraftara açık olarak yapması bekleniyor. Çalışmalarını çarşamba gününe kadar sürdürecek olan bordo-mavililer, aynı gün tesislerinde kampa girerek maç saatini bekleyecek.Sörloth pişmanlığıTrabzonspor’un yeni transferi Alexander Sörloth, ilk maçındaki pozitif futbolu ve attığı müthiş golüyle sınıfı geçti. Crystal Palace taraftarı da Karadeniz ekibine gönderdikleri Sörloth’un bu formunun ardından dizlerini dövmeye başladı. Sörloth’un Sparta Prag’a attığı harika golünü izleyen ingiliz ekibinin taraftarları, Twitter’a “Onu geri alamıyor muyuz?”, “Yönetim, Sörloth’u geri çağırsın” tweetleri attı. Bordo-mavili taraftarlardan da cevap gecikmedi, “O artık Kuzey’in oğlu. Bizim golcümüzden uzak durun.”Karaman’dan Obi Mikel’e övgüTrabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 2-2 beraber kaldığı Sparta Prag maçında etkili bir futbol sergileyemeyen yeni transfer Obi Mikel için teknik direktör Ünal Karaman ümitli konuştu. Tecrübeli çalıştıcı, Nijeryalı oyuncunun çok özel bir oyuncu oludğunu belirterek, “Lider özelliği olan ve takıma har zaman katkı sağlayabilecek karakterde bir kişiliğe sahip. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Hazırlık kampımızda milli takımdaydı aramıza geç katıldı. Gücüne kavuşacaktır” dedi.Galeri: Yusuf Yazıcı en iyi transfer 11'inde

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