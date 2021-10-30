Spor Aslandan orta sahaya Diawara hamlesi
TRANSFER

Aslan'dan orta sahaya Diawara hamlesi

Orta sahaya defansif bir isim almak isteyen Galatasaray, rotasını İtalya’ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Serie A’nın iddialı takımlarından Roma’nın 24 yaşındaki Gineli oyuncusu Amadou Diawara’yı ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslandan orta sahaya Diawara hamlesi
Bu sezon 5 maça (145 dakika) çıktı ve 1 asist yaptı.

Sezon başında takıma bir ön libero almak isteyen ancak aradığı ismi bulamayan Galatasaray, ara transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

Transferin son günlerinde Portekiz ekibi Famalicao’dan 21 yaşındaki Gustavo Assunçao’yu kiralayan ancak istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İtalya’da buldu.

Cimbom, Roma’da forma giyen 24 yaşındaki Gineli Amadou Diawara için nabız yokluyor. İtalyan basının iddiasına göre, teknik direktör Jose Mourinho’nun memnun olmadığı Diawara için Galatasaray’la birlikte Alman ekibi Frankfurt da devrede. Mourinho’nun tavrından rahatsız olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Portekizli hoca ile çalışmak istemediğini menajerine bildirdiği ifade edildi.

  • Piyasa değeri 14 milyon Euro olan oyuncunun Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Galatasaray’ın oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi.

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