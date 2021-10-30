Aslan'dan orta sahaya Diawara hamlesi

Bu sezon 5 maça (145 dakika) çıktı ve 1 asist yaptı.

Sezon başında takıma bir ön libero almak isteyen ancak aradığı ismi bulamayan Galatasaray, ara transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

Transferin son günlerinde Portekiz ekibi Famalicao’dan 21 yaşındaki Gustavo Assunçao’yu kiralayan ancak istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İtalya’da buldu.

Cimbom, Roma’da forma giyen 24 yaşındaki Gineli Amadou Diawara için nabız yokluyor. İtalyan basının iddiasına göre, teknik direktör Jose Mourinho’nun memnun olmadığı Diawara için Galatasaray’la birlikte Alman ekibi Frankfurt da devrede. Mourinho’nun tavrından rahatsız olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Portekizli hoca ile çalışmak istemediğini menajerine bildirdiği ifade edildi.

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Piyasa değeri 14 milyon Euro olan oyuncunun Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Galatasaray’ın oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Amadou Diawara (@ama_42)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM