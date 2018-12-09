Aslan'ın tadı yok

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takım Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçerken Aminu ve Samudio’nun gollerine engel olamadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı: 2-2. 8. dakikada Onyekuru rakibinden kaptığı topla hızla ceza sahasına girerken şutunu Gökhan kornere çeldi. 14’te Onyekuru, sağ kanattan çizgiye inerek ortasını açarken ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda bulunan Rodrigues şutunda çerçeveyi tutturamadı. 27’de Orhan’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunu Brabec indirirken Muric tamamladı ancak top yandan auta çıktı. 32’de Boldrin ceza sahası dışından şansını denerken top kaleci Muslera’nın kucağında kaldı. 39’da Rodrigues sol taraftan ortalarken Onyekuru ceza sahası içerisinde rövaşata ile tamamladı ancak kaleci Gökhan gol izni vermedi. 40’da Onyekuru’nun topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigues sert bir şutla takımını öne geçirdi: 1-0.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

56’da Selçuk’un pasıyla altı pasa yakın noktada topla buluşan Onyekuru şutunda kaleciyi nişanladı. 58’de Nagatomo’nun sol kanattan açtığı ortaya ön direkte iyi yükselen Eren kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 67’de Orhan’ın ortasında savunmadan seken topu Vedat Muriç indirdi, Aminu Umar’ın gelişine sert vuruşunda top Muslera’nın kolunun altından ağlara gitti: 2-1. 80’de Selçuk’un kullandığı frikik vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı. 80’de Aminu’nun sol taraftan içeri açtığı ortayı Samudio tamamlarken karşılaşmada eşitliği sağladı: 2-2. 86’da sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Rodrigues’in ortasına arka tarafta topla buluşan Ömer Bayram’ın yakın mesafeden çektiği vole üstten auta gitti. 90+3’te sol kanattan topla birlikte içeri sokulan Samudio’nun yerden sert şutunda Muslera’yı geçen top direğin dibinden auta çıktı.

7 Yıl sonra ilk kez

Süper Lig’de oynadığı son dört iç saha maçında galip gelemeyen Galatasaray, (Bursaspor: 1-1, Fenerbahçe: 2-2, Konyaspor: 1-1, Rizespor: 2-2.) Nisan 2011’den bu yana evindeki en uzun kazanamama serisine ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 2011’de evinde oynadığı 4 maçta 2 mağlubiyet 2 de beraberlik almıştı.