Aslanlar pes etmez

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Portekiz’in Chaves takımından transfer ettiği ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Marcao Teixeira, iki kupadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geldiği takım olan Chaves’in küme düşmesine de üzüldüğünü ifade eden genç stoper, “Şu anda gerçekten karışık duygular yaşıyorum. Hem mutluluk, hem hüzün var. Sonuçta Chaves benim için çok önemli bir kulüp. Orada bana karşı inanılmaz bir sevgi var. Benim de o kulübe duyduğum çok büyük bir sevgi var. O insanlar küme düşmeyi hak etmiyor ama sonuçta bu futbol, bu tip şeyler olabiliyor. Diğer taraftan da Galatasaray’a geldim. Böyle büyük bir camiada büyük bir şampiyonluk yaşadım. Kupa aldım. Bu sebepten dolayı da inanılmaz mutluyum” dedi.

2 kupayı kaldırdıkları haftayı değerlendiren 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, “Geçirdiğimiz bir hafta hayatımda yaşadığım en değerli hafta oldu. İki tane kupa kazanıyorsunuz. Hem kariyerimdeki ilk şampiyonluk olmasından dolayı hem de iki kupa kazanmaktan dolayı hayatımdaki en değerli hafta olacak belki de” dedi.

TEKLİFE İNANAMADIM

Galatasaray’dan kendisine teklif geldiğinde şaşırdığını ve inanamadığını anlatan Marcao, “Chaves’ten Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmek çok önemli ve çok büyük bir adımdı. Bu yüzden çok inandırıcı gelmedi. Menajerim sürekli kulüple irtibat halindeydi. Sonra biraz daha inandırıcı olmaya başladı, 1 ay sonra inanmaya başladım” şeklinde konuştu.

Geleceği hakkında şu an plan yapmadığını belirten genç oyuncu, “Şu an konsantrasyonum burası. Seneye de burada şampiyon olmak istiyorum. En büyük hedeflerimden birisi Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak. O tip konuları menajer ve kulüp konuşuyor. Benim odağım tamamen Galatasaray” ifadelerini kulandı.

MELO’YA BENZEMEK GÜZEL

Aslan dövmesiyle ilgili de konuşan genç stoper, “Buraya geldikten sonra bu duygularım daha da arttı. Aslan hiç bir zaman pes etmeyen bir hayvan. Devamlı saldırıya geçen bir hayvan. Son maçta da bunu gösterdik. Geriye düşsek bile bırakmadık, mücadele ettik, hep saldırdık” bu yüzden, aslan resmini seviyorum” şeklinde konuştu. Marcao, Felipe Melo’ya benzetilmesiyle ilgili ise “Melo, tanıdığım ve çok beğendiğim bir futbolcu. Burada yaptığı başarıları da duydum. Karakterlerimizin benzetildiğini biliyorum. Bu güzel bir şey. Ben de kaybetmeyi sevmiyorum. Zevkine, kendi aramızda maç bile yapsak onu kaybetmek istemiyorum. Diğer taraftan kaybettiğim zaman 2-3 gün evden hiç çıkasım gelmiyor. Çok sinirli ve asabi oluyorum. Bir futbolcunun biraz böyle olması lazım. Gelişmesi için de daha iyi yerlere gelmesi için de bu tutkuyla yaşaması lazım” şeklinde konuştu.