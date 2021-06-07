Aston Villa'dan 46,5 milyon euroluk transfer

Aston Villa Kulübü'nden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu Buendia'ya ödenecek bonservis bedeli konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için Arjantin Milli Takımı kampında bulunan Buendia'nın, daha sonra sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa, Emiliano Buendia için bonuslarla birlikte 46,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı.
- Geçen sezon 15 gollük performansıyla Emiliano Buendia, İngiltere Championship'te yılın oyuncusu seçilmişti.