Başkan Çebi açıkladı: Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız

'Yılın Jokeri' seçilen Atiba Hutchinson ödülünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin elinden aldı. Ödül için teşekkür eden Atiba, “Çok güzel bir ödül. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Oy verenlere çok teşekkür ediyorum ve sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Atiba: Birkaç sezon daha devam etmek istiyorum

Fenerbahçe derbisini takım olarak kazandıklarını söyleyen Atiba, “Bu sadece 1 maç ve sezon çok uzun. Sezon sonunda kontratım bitecek. Beşiktaş’ta oynamaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum ve birkaç sezon daha devam etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Çebi: Atiba bunu hak etti

Atiba’nın sözlerinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Atiba ne zaman isterse kontratını kendisi imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu hak etti. Yabancı sayısı konusunda birçok şey söyleniyor. Yabancı sayısının sınırlı kalmasını ben de düşünüyorum ama gelecek olan yabancı oyuncuların karakter ve kişilikleriyle Türk futbolculara örnek olmasını diliyorum. Atiba gibi futbolcular bunun en güzel örneğidir. Mustafa Cengiz de ifade etti; ‘Av mevsimi başladı’ diye. Maalesef menajerlerin bazı tutumları hoş olmuyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntıları aşmak için birlik, beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Maçlar konusunda görüşlerimiz farklı olabilir ama kulüpler için politikalarda birlikte hareket edebilmemiz lazım. Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik ediyorum. Sörloth’un gitmesine karşın, bir sonraki satıştan yüzde 20’yi nasıl alacağını merak ediyorum ve kendisini takip ederek örnek alacağım. Ya hep beraber varız ya da hep beraber yokuz. El ele tutuşma zamanı” ifadelerini kullandı.