SÜPER LİG

Atiba futbola Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Başkan Çebi açıkladı: Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Atiba için, "Ne zaman isterse kontratını kendisi imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu hak etti" dedi.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Fotoğraf: Erhan Elaldı / AA

'Yılın Jokeri' seçilen Atiba Hutchinson ödülünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin elinden aldı. Ödül için teşekkür eden Atiba, “Çok güzel bir ödül. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Oy verenlere çok teşekkür ediyorum ve sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Atiba: Birkaç sezon daha devam etmek istiyorum


Fenerbahçe derbisini takım olarak kazandıklarını söyleyen Atiba, “Bu sadece 1 maç ve sezon çok uzun. Sezon sonunda kontratım bitecek. Beşiktaş’ta oynamaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum ve birkaç sezon daha devam etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Atiba, siyah-beyazlı formayla çıktığı 262 maçta 21 gol atarken, 26 da asist yaptı.
Atiba, siyah-beyazlı formayla çıktığı 262 maçta 21 gol atarken, 26 da asist yaptı.

Çebi: Atiba bunu hak etti

Atiba’nın sözlerinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Atiba ne zaman isterse kontratını kendisi imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu hak etti. Yabancı sayısı konusunda birçok şey söyleniyor. Yabancı sayısının sınırlı kalmasını ben de düşünüyorum ama gelecek olan yabancı oyuncuların karakter ve kişilikleriyle Türk futbolculara örnek olmasını diliyorum. Atiba gibi futbolcular bunun en güzel örneğidir. Mustafa Cengiz de ifade etti; ‘Av mevsimi başladı’ diye. Maalesef menajerlerin bazı tutumları hoş olmuyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntıları aşmak için birlik, beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Maçlar konusunda görüşlerimiz farklı olabilir ama kulüpler için politikalarda birlikte hareket edebilmemiz lazım. Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik ediyorum. Sörloth’un gitmesine karşın, bir sonraki satıştan yüzde 20’yi nasıl alacağını merak ediyorum ve kendisini takip ederek örnek alacağım. Ya hep beraber varız ya da hep beraber yokuz. El ele tutuşma zamanı” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'den dikkati çeken Messi-Ronaldo çıkışı
Mustafa Cengiz'den dikkati çeken Messi-Ronaldo çıkışı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu' seçilen Fernando Muslera’nın ödülünü aldı."Dünyanın en nankör işlerinden birini yapıyoruz"Cengiz, Muslera’nın devre arasında takıma dönmesini beklediklerini ifade ederek, “Ocak ayı geliyor ve menajerlerin dönemi başlıyor. Transfer haberleri çıkmaya başladı ve av mevsimi başladı. Hangi menajer güçlüyse kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım ve dünyanın en iyi futbolcularını; Messi’yi, Ronaldo’yu istiyorum. Bunu yapamayanlara da ‘Beceriksiz’ diyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz. Kulüpler bütün dünyada zor durumda. Barcelona büyük zarar açıkladı. Biz ve diğer kulüp başkanlarımız futbolcularla tek tek görüştü. Biraz önce 2 değerli Trabzonsporlu oyuncu ‘Bu bir takım oyunu’ dedi. Bu tek başına olmaz. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü, giderlerimiz Euro cinsinden olduğu için kur farkıyla arttı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Ama bu 4 ay dayanamaz. İnşallah mart, nisan ayında seyircili olarak kıyasıya mücadele ederiz” dedi.Galatasaray'a dönecek mi? Onyekuru'nun menajerinden açıklama geldi"Marcao için ne verilse az"Cengiz törene katılan Marcao’nun da ‘Yılın Savunma Oyuncusu’ ödülünü verdi. Marcao ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Marcao’nun transferde adının geçmesiyle ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, “Maddi değeri olan her şey için profesyonel kulüpler, oyuncunun ve kulübün hayrına gerekeni yapar. Marcao’yu transfer ettiğimizde ‘2. Lig’e düşen takımın defans oyuncusunu alıyorsunuz’ tepkileri geldi. Ben hocama ve uyumuna bakarım. Ben tabii ki Marcao’yu bilmiyordum. Hem oyuncu hem karakter olarak büyük bir örnek. Şu anda söylenen rakamlar onun rakamları değil. Marcao için ne verilse az” diye konuştu.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Neftchi Fergana, Turon Yaypan maçında yanlış ...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.