Atiba'dan Cyle Larin açıklaması

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Antalya'daki hazırlık kampında transferi gündemde olan Cyle Larin hakkında açıklamalarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, siyah beyazlılara transferi gündemde olan Cyle Larin hakkında çarpıcı mesajlar verdi.
İşte Atiba'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Cyle Larin, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Kendisini MLS'te kanıtladı. Bir çok gol attı. Onu gayet iyi tanıyorum. Genç ama bir taraftan da ciddi bir deneyim kazandı. Kanada Milli Takımı'yla Dünya Kupası Elemeleri'nde de iyi oynadı. Larin'le konuştum. Ama bu bizim aramızda. Konuyla alakalı konuşmak bana düşmez."
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