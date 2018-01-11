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Atiba'dan Cyle Larin açıklaması

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Antalya'daki hazırlık kampında transferi gündemde olan Cyle Larin hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, vatandaşı Larin'in transferi hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, vatandaşı Larin'in transferi hakkında konuştu.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, siyah beyazlılara transferi gündemde olan Cyle Larin hakkında çarpıcı mesajlar verdi.

İşte Atiba'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Cyle Larin, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Kendisini MLS'te kanıtladı. Bir çok gol attı. Onu gayet iyi tanıyorum. Genç ama bir taraftan da ciddi bir deneyim kazandı. Kanada Milli Takımı'yla Dünya Kupası Elemeleri'nde de iyi oynadı. Larin'le konuştum. Ama bu bizim aramızda. Konuyla alakalı konuşmak bana düşmez."

Cyle Larin'i en çok Şenol Güneş istedi
Cyle Larin'i en çok Şenol Güneş istedi

Beşiktaş'ta Cyle Larin transferinde geri sayım sürüyor. Kanadalı futbolcunun bonservisini almak için MLS'i ikna etmeye çalışan siyah beyazlı yönetim, Larin'i Antalya kampına getirmek istiyor.Özellikle Cenk Tosun'un transferinden sonra forvet bölgesine takviye yapılmasını isteyen Şenol Güneş'in kendisine önerilen adaylardan en çok Cyle Larin'i istediği belirtildi.Oyuncunun gelecek vadeden bir isim olması ve MLS'teki performansını yakından takip eden tecrübeli teknik adamın Atiba Hutchinson'dan da oyuncu hakkında referans aldığı ifade edildi.Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş önceki günlerde kendisine önerilen İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi istemediğini ifade etmişti. Güneş'in bu bölgede Negredo'ya alternatif olabilecek bir isimle çalışmayı istediği biliniyor. 📊Beşiktaş&#39;ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Cyle Larin&#39;in MLS&#39;teki performansı dikkat çekiyor... #CyleLarin #Beşiktaş Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 7, 2018 at 11:37ös PST) Cyle Larin transferinde MLS detayı

Cyle Larin transferinde MLS detayı
Cyle Larin transferinde MLS detayı

Beşiktaş'ın Cyle Larin transferinde MLS yönetiminden kaynaklı olarak sıkıntılar yaşanıyor. Siyah beyazlıların bedelsiz olarak kadrosuna katacağı söylenen oyuncu için MLS'in kulübünden bağımsız olarak 3.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.MLS kuralları gereği oyuncu boşa çıkamıyor. Sözleşmesi federasyona ait. Yani Beşiktaş pazarlığı MLS yönetimiyle yapmak durumunda. Oyuncuya talep edilen 3,5 milyon Euro. Besiktaş, bu rakamı 500 bin euro düzeyinde sonlandırmaya çalışıyor.Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Kulübü de geçtiğimiz sezon başında MLS'ten Fabian Castillo'yu transfer etmiş ancak uzun süre MLS yönetimiyle görüşmelerde bulunmuştu. 📊Beşiktaş&#39;ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Cyle Larin&#39;in MLS&#39;teki performansı dikkat çekiyor... #CyleLarin #Beşiktaş Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 7, 2018 at 11:37ös PST)

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