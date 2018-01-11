Atiba'dan Cyle Larin açıklaması

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, siyah beyazlılara transferi gündemde olan Cyle Larin hakkında çarpıcı mesajlar verdi.

İşte Atiba'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Cyle Larin, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Kendisini MLS'te kanıtladı. Bir çok gol attı. Onu gayet iyi tanıyorum. Genç ama bir taraftan da ciddi bir deneyim kazandı. Kanada Milli Takımı'yla Dünya Kupası Elemeleri'nde de iyi oynadı. Larin'le konuştum. Ama bu bizim aramızda. Konuyla alakalı konuşmak bana düşmez."

This will be a great season with the new adidas 17/18 jerseys for champions🦅 Jerseys will be on sale tomorrow at adidas and Kartal Yuvası stores #ZAFEREKANATLAN #HERETOCREATE Atiba Hutchinson (@atiba13)'in paylaştığı bir gönderi ( Tem 11, 2017 at 12:08ös PDT )

Cyle Larin'i en çok Şenol Güneş istedi Beşiktaş'ta Cyle Larin transferinde geri sayım sürüyor. Kanadalı futbolcunun bonservisini almak için MLS'i ikna etmeye çalışan siyah beyazlı yönetim, Larin'i Antalya kampına getirmek istiyor.Özellikle Cenk Tosun'un transferinden sonra forvet bölgesine takviye yapılmasını isteyen Şenol Güneş'in kendisine önerilen adaylardan en çok Cyle Larin'i istediği belirtildi.Oyuncunun gelecek vadeden bir isim olması ve MLS'teki performansını yakından takip eden tecrübeli teknik adamın Atiba Hutchinson'dan da oyuncu hakkında referans aldığı ifade edildi.Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş önceki günlerde kendisine önerilen İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi istemediğini ifade etmişti. Güneş'in bu bölgede Negredo'ya alternatif olabilecek bir isimle çalışmayı istediği biliniyor. 📊Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Cyle Larin'in MLS'teki performansı dikkat çekiyor... #CyleLarin #Beşiktaş Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 7, 2018 at 11:37ös PST) Cyle Larin transferinde MLS detayı