Atiba'nın veliahtı Gerson Santos

Süper Lig’i istediği yerde bitiremediği için kadroda değişikliklere gidecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımın birçok bölgesinde gençleştirme operasyonu da yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu çalışmalar kapsamında orta saha için genç bir ismin peşine düştü. Beşiktaş’ın transfer çalışmalarında Gerson Santos da Silva ismi gündeme geldi.

İtalyan basını Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. Sezonu Fiorentina’da kiralık geçiren ve bonservisi Roma’da bulunan orta saha oyuncusu için Beşiktaş’ın da devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Bologna ve Beşiktaş, Roma’nın 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Gerson’u transfer etmek istiyor.

Roma’nın geleceği hakkında karar vermesini bekleyen Gerson’un karar vermesi bekleniyor. Genç futbolcu hakkında bilgi alan Bologna’nın bu transferde Beşiktaş ile yarışması gündemde. Beşiktaş’ın Gerson konusunda istekli olduğu vurgulanırken, Fiorentina defterini kapatan genç oyuncu yeni kulübünün belli olmasını bekliyor.

İstikrarı dikkat çekiyor

Brezilya doğumlu Gerson, başta merkez orta saha olmak üzere on numara ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Roma’nın 2016 yılında 16 milyon Euro’ya transfer ettiği Gerson, geçen sezonu Fiorentina kulübünde kiralık geçirdi. Genç futbolcu Fiorentina ile çıktığı 40 resmi maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti. Gerson’un Roma kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Siyah-beyazlıların, genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak ve önümüzdeki yıllarda Atiba’nın yerinde kullanmak istediği öğrenildi.

Caiuby’e 3 yıllık teklif

Öte yandan İtalyan basınından duyurduğu transfer gelişmesine göre; Beşiktaş, bonservisi Almanya’nın Augsburg takımında bulunan Brezilyalı sol kanat oyuncusu Caiuby’e 3 yıllık teklifte bulundu. Bundesliga ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş’ın istekli olduğu ifade edildi. İtalya’nın Calciomercato’nun duyurduğu habere göre teknik heyetin raporu doğrultusunda kanat oyuncusu girişimlerinde bulunan Beşiktaş, sezonu İsviçre’nin Grasshopper takımında kiralık geçiren Caiuby’i gündemine aldı. Beşiktaş Brezilyalı futbolcudan olumlu dönüş alırsa, Augsburg ile masaya oturacak.