SÜPER LİG

Avrupa devi Ozan Kabak'ı izledi

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ı Rizespor'la oynanan mücadelede tribünden takip ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Ozan Kabak bu sezon ligde 11, Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 14 maçta görev aldı.

Ozan Kabak bu sezon ligde 11, Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 14 maçta görev aldı.

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Adı Juventus, Inter ve Manchester United'la anılan 18 yaşındaki oyuncu için Bayern Münih de devreye girdi.

Tribünden izledi, 10 sayfa not tuttu

BipSpor'un haberine göre, Ozan Kabak, Rizespor maçında Bayern Münih izleme komitesinden bir yetkili tarafından tribünden takip edildi. Doğu tribünündeki 2018 numaralı locada misafir edilen Bayern Münih temsilcisinin Ozan ile ilgili 10 sayfa kadar da not tuttuğu aktarıldı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.