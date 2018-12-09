Avrupa devi Ozan Kabak'ı izledi

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Adı Juventus, Inter ve Manchester United'la anılan 18 yaşındaki oyuncu için Bayern Münih de devreye girdi.

Tribünden izledi, 10 sayfa not tuttu

BipSpor'un haberine göre, Ozan Kabak, Rizespor maçında Bayern Münih izleme komitesinden bir yetkili tarafından tribünden takip edildi. Doğu tribünündeki 2018 numaralı locada misafir edilen Bayern Münih temsilcisinin Ozan ile ilgili 10 sayfa kadar da not tuttuğu aktarıldı.