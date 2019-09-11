Avrupa'da iyi işler yapabiliriz
SÜPER LİG

Avrupa'da iyi işler yapabiliriz

Galatasaray’da çok iyi bir kadro olduğunu dile getiren Radamel Falcao, “Kaliteli oyunculara sahibiz. Bu coşkulu taraftarla beraber Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz” dedi. Sarı-kırmızılı takımdan teklifi haziran başında geldiğini belirten Kolombiyalı yıldız, “İlk konuşulduğundan itibaren inanılmaz pozitiftim” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Rademel Falcao

Rademel Falcao

Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulübün teklifine, ilk duyduğu andan itibaren pozitif yaklaştığını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kolombiyalı oyuncu, transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın teklifi haziran başında geldi. İlk konuşulduğundan itibaren inanılmaz pozitiftim. Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Taraftarlar da aynı şekilde. Onlarla beraber bu formayı giymek, onları mutlu edebilmek duygusu beni çok heyecanlandırdı” diye konuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın kendi adına önemli olduğunu vurgulayan Falcao, şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’da başka ülkelerden de teklif vardı. Amerika’dan teklif geldi. Türkiye’de başka bir takımdan teklif almadım. Galatasaray’ı seçmemde en büyük sebeplerden biri Türkiye’nin en iyi takımı olması, Avrupa’da söz sahibi olması ve Avrupa’daki projeleri. Benim için Şampiyonlar Ligi’nde oynamak, Avrupa’da belirli yerlere gelmek, başarı elde etmek çok önemli. Monaco ile bunu yarı final oynayarak başardık. Galatasaray’da çok iyi bir kadro var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bu coşkulu taraftarla beraber Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya gelince Galatasaray tercihim daha da kolaylaştı.”

İNANILMAZ BİR KARŞILAMA OLDU

Sarı-kırmızılı taraftarların havalimanında kendisi için yaptığı karşılama töreninden etkilendiğini dile getiren yıldız futbolcu, “İnanılmaz bir karşılama oldu. Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mükemmel bir karşılamaydı ama bunu tahmin ediyordum. Daha önce Galatasaray taraftarını seyretme imkanım oldu. Daha önce yolu buradan geçmiş insanlarla konuştum. Galatasaray taraftarı ve İstanbul’la ilgili hep olumlu şeyler söylediler. Ailemle geldim, tek gelmek istemedim. Bu güzel anı hem eşim hem çocuklarım yaşasın istedim. Benim için unutulmaz bir andı. İstanbul’la ilgili hep olumlu şeyler konuşulmuştu. Konuştuğum insanlar İstanbul’la ilgili övgüler yağdırdı. Geldiğim günden beri bunu görüyorum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi sıcakkanlılar. Çok tutkulu yaşıyorlar. Bana gösterilen ilgiden bunu görüyorum. Adaptasyon süreci bunları bir araya getirince çok daha çabuk gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARI MUTLU EDECEĞİM

“Şu an üzerime düşen bu formayı en iyi şekilde terletmek, gollerimle beraber taraftarı mutlu etmek” diyen Falcao, “Taraftarlar transfer sürecinde de hep benim yanımdalardı. Attıkları mesajlarla hep destek verdiler. Galatasaray taraftarları en güzel şeyleri hak ediyorlar. Türk futbolu da daha iyi şeyler hak ediyor, çok potansiyelli oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Büyük bir potansiyel var. Vereceğim destekle önce Galatasaray taraftarını mutlu edeceğim, ondan sonra elimden geldiği kadarıyla Türk futbolu için de bir şey yapma şansım olur “ şeklinde konuştu. Falcao son olarak, taraftarın Kasımpaşa maçında da “üçlü” çektirmesini istemesi halinde seve seve bunu yapacağını sözlerine ekledi.

  • Albayrak’a ‘6222’ cezası
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün şikayeti üzerine Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a 5 bin lira idari para cezası verildiği bildirildi. Geçen sezon “VAR kayıtları elimizde. Bildiğim birçok şey var”açıklaması yapan Albayrak’ın ‘Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunma’ eylemi nedeniyle 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan cezalandırıldığı açıklandı.
  • Andone, Kasımpaşa maçında oynamayacak
  • Galatasaray’da sezon başı kadroya dahil edilen Rumen futbolcu Florin Andone, cuma günü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayacak. Andone’un takımdan ayrılma sebebi ise İngiltere Premier Lig’de Brighton formasıyla gördüğü kırmızı kart. Toplamda 3 maç ceza alan Rumen yıldızın, cezasının 2 maçlık bölümünü çektiği, Kasımpaşa maçında da bu nedenle takımda yer alamayacağı bildirildi.
  • Aklımı kullanmayı öğrendim
  • Hollanda Milli Takımı’nın yıldızı Ryan Babel, EURO2020 Elemeleri’nde Estonya’yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sahada kendisini rahat hissettiğini vurgulayan Babel, “Sahada kendime güveniyorum. Son yıllarda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Uzun zamandır buralardayım ancak yıllar geçtikçe aklımı daha fazla kullanmayı öğrendim. Her maçtan önce rakibi ve yapabileceklerimi analiz ediyorum” dedi.

Milliler dört dörtlük
Milliler dört dörtlük

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova’yı deplasmanda 4-0 yenerek çok önemli bir avantaj yakaladı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen ve adeta tek kale oynayan milliler, Cenk Tosun (2), Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı’nın golleriyle sonuca gitti. Milliler, Arnavutluk’un da İzlanda’yı yenmesiyle grupta ikili averajla Fransa’nın üzerine çıkarak EURO 2020 yolunda H Grubu’nun zirvesine yerleşti. 19. dakikada Cenk Tosun’un sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Alexei Koşelev uzaklaştırdı. 20’de kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun’un vuruşunda top bir kez daha kornere gitti. 21’de Kenan Karaman ile duvar pası yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can’ın vuruşu üstten auta gitti. 37. dakikada Dorukhan’ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında Cenk Tosun topu kalecinin üzerinden aşırttıktan sonra filelere göndererek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. 56. dakikada Cenk Tosun ceza sahası dışında yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç düzgün bir vuruşla kopu kalecinin sağından ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a getirdi. 79. dakikada Mehmet Zeki Çelik’in sağdan ortasında Hakan Çalhanoğlu’un vuruşu üst direkten dönerken, topu iyi takip eden Cenk Tosun kafayla durumu 3-0 yaptı. 88. dakikada soldan ceza sahasına ilerleyen Yusuf Yazıcı şık bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek skoru belirledi: 0-4.*Dün 2 gol atıp, 1 de asist yapan Cenk Tosun, A Milli Takım’daki gol sayısını 15’e çıkardı. Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı milli takımda ilk gollerini atarken, Abdulkadir Parmak ise ilk kez forma giydi. *A Milli Takım, Moldova karşısında 2005’ten bu yana deplasmandaki en farklı galibiyetine imza attı. Milliler, daha önce dış sahada en farklı galibiyetini 2006 Dünya Kupası Elemeleri’nde Kazakistan karşısında 6-0’lık skorla almıştı. Milli takım hepimizin! A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçı sonrası sitemkar konuştu. Andorra maçı sonrası eleştirilen Güneş, “2020 Avrupa şampiyonası finallerine gitmek istiyoruz. Sezon başında form grafiiği düşük bazı oyuncularımız olmuştu. Andorra ve Moldova maçında 6 puan planlıyorduk. Bunu başardık. Birlikteliğimizi bozmak için nifak topumu koymak ne söyleyene, ne bize ne de Türkiye’ye yakışır. Milli Takım, herkesin. Ben görevliyim. Benim üzerimden federasyonu vurmak ne o kuruma ne ülkeye yararı var. Bütün insanları seviyoruz. Bize hakarette bulunanları da seviyoruz. Burası Milli Takım! Milli Takım hakareti hak etmiyor” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu ısınmaya çıkmadıTeknik direktör Şenol Güneş, Andorra maçına 11’de başlayan Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Güven Yalçın’ın yerine Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman ve Deniz Türüç’ü sahaya sürdü. Emre, maç öncesi ısınmaya çıkmadı. Güneş, maç öncesi 39 yaşındaki futbolcunun belinde hafif spazm olduğunu fakat oynamasına engel teşkil etmediğini belirtmişti.Milli marşlar Acapella söylendiMoldova-Türkiye maçında iki ülkenin milli marşları Acapella söylendi. Kız ve erkeklerden oluşan 25 kişilik grup, enstrüman kullanılmadan sadece kendi sesleriyle ulusal marşları okudu. Acapella, enstrüman olarak sadece insan sesinin kullanıldığı çok sesli bir müzik türü.Falcao Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı

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