Avrupa'da iyi işler yapabiliriz

Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulübün teklifine, ilk duyduğu andan itibaren pozitif yaklaştığını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kolombiyalı oyuncu, transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın teklifi haziran başında geldi. İlk konuşulduğundan itibaren inanılmaz pozitiftim. Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Taraftarlar da aynı şekilde. Onlarla beraber bu formayı giymek, onları mutlu edebilmek duygusu beni çok heyecanlandırdı” diye konuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın kendi adına önemli olduğunu vurgulayan Falcao, şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’da başka ülkelerden de teklif vardı. Amerika’dan teklif geldi. Türkiye’de başka bir takımdan teklif almadım. Galatasaray’ı seçmemde en büyük sebeplerden biri Türkiye’nin en iyi takımı olması, Avrupa’da söz sahibi olması ve Avrupa’daki projeleri. Benim için Şampiyonlar Ligi’nde oynamak, Avrupa’da belirli yerlere gelmek, başarı elde etmek çok önemli. Monaco ile bunu yarı final oynayarak başardık. Galatasaray’da çok iyi bir kadro var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bu coşkulu taraftarla beraber Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya gelince Galatasaray tercihim daha da kolaylaştı.”

İNANILMAZ BİR KARŞILAMA OLDU

Sarı-kırmızılı taraftarların havalimanında kendisi için yaptığı karşılama töreninden etkilendiğini dile getiren yıldız futbolcu, “İnanılmaz bir karşılama oldu. Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mükemmel bir karşılamaydı ama bunu tahmin ediyordum. Daha önce Galatasaray taraftarını seyretme imkanım oldu. Daha önce yolu buradan geçmiş insanlarla konuştum. Galatasaray taraftarı ve İstanbul’la ilgili hep olumlu şeyler söylediler. Ailemle geldim, tek gelmek istemedim. Bu güzel anı hem eşim hem çocuklarım yaşasın istedim. Benim için unutulmaz bir andı. İstanbul’la ilgili hep olumlu şeyler konuşulmuştu. Konuştuğum insanlar İstanbul’la ilgili övgüler yağdırdı. Geldiğim günden beri bunu görüyorum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi sıcakkanlılar. Çok tutkulu yaşıyorlar. Bana gösterilen ilgiden bunu görüyorum. Adaptasyon süreci bunları bir araya getirince çok daha çabuk gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARI MUTLU EDECEĞİM

“Şu an üzerime düşen bu formayı en iyi şekilde terletmek, gollerimle beraber taraftarı mutlu etmek” diyen Falcao, “Taraftarlar transfer sürecinde de hep benim yanımdalardı. Attıkları mesajlarla hep destek verdiler. Galatasaray taraftarları en güzel şeyleri hak ediyorlar. Türk futbolu da daha iyi şeyler hak ediyor, çok potansiyelli oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Büyük bir potansiyel var. Vereceğim destekle önce Galatasaray taraftarını mutlu edeceğim, ondan sonra elimden geldiği kadarıyla Türk futbolu için de bir şey yapma şansım olur “ şeklinde konuştu. Falcao son olarak, taraftarın Kasımpaşa maçında da “üçlü” çektirmesini istemesi halinde seve seve bunu yapacağını sözlerine ekledi.

Albayrak’a ‘6222’ cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün şikayeti üzerine Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a 5 bin lira idari para cezası verildiği bildirildi. Geçen sezon “VAR kayıtları elimizde. Bildiğim birçok şey var”açıklaması yapan Albayrak’ın ‘Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunma’ eylemi nedeniyle 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan cezalandırıldığı açıklandı.

Andone, Kasımpaşa maçında oynamayacak

Galatasaray’da sezon başı kadroya dahil edilen Rumen futbolcu Florin Andone, cuma günü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayacak. Andone’un takımdan ayrılma sebebi ise İngiltere Premier Lig’de Brighton formasıyla gördüğü kırmızı kart. Toplamda 3 maç ceza alan Rumen yıldızın, cezasının 2 maçlık bölümünü çektiği, Kasımpaşa maçında da bu nedenle takımda yer alamayacağı bildirildi.

Aklımı kullanmayı öğrendim

Hollanda Milli Takımı’nın yıldızı Ryan Babel, EURO2020 Elemeleri’nde Estonya’yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sahada kendisini rahat hissettiğini vurgulayan Babel, “Sahada kendime güveniyorum. Son yıllarda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Uzun zamandır buralardayım ancak yıllar geçtikçe aklımı daha fazla kullanmayı öğrendim. Her maçtan önce rakibi ve yapabileceklerimi analiz ediyorum” dedi.