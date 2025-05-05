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Aydınlı sporcular Türkiye finallerine yükseldi

Aydınlı sporcular Türkiye finallerine yükseldi

16:495/05/2025, Pazartesi
IHA
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Aydınlı sporcular Türkiye finallerine yükseldi
Aydınlı sporcular Türkiye finallerine yükseldi

Denizli’de gerçekleştirilen Okullar Arası Küçükler Masa Tenisi Bölge Şampiyonası’nda başarılı performans gösteren Aydınlı sporcular, Türkiye finallerine yükseldi.

Okullar Arası Küçükler Masa Tenisi Bölge Şampiyonası, Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonada Aydın’ı temsil eden Dr. Fevzi Mürüvvet Ortaokulu ise başarılı bir performans sergileyerek ‘Küçük erkekler’ kategorisinde bölge ikincisi olarak Türkiye Birinciliği Finallerine katılmaya hak kazandı.


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