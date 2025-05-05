Aydınlı sporcular Türkiye finallerine yükseldi

Okullar Arası Küçükler Masa Tenisi Bölge Şampiyonası, Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonada Aydın’ı temsil eden Dr. Fevzi Mürüvvet Ortaokulu ise başarılı bir performans sergileyerek ‘Küçük erkekler’ kategorisinde bölge ikincisi olarak Türkiye Birinciliği Finallerine katılmaya hak kazandı.