Ayrılık isteğini yönetime iletti

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaşatan Fabian Castillo, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da gözüne giremedi. 54 yaşındaki teknik adamın, alternatif olarak düşündüğü Kolombiyalı futbolcu isyan bayrağını açtı.

Fanatik'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde yapılan barbekü partisinde Başkan Muharrem Usta ile özel olarak görüşen 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Valencia ve Villarreal ilgileniyor

Başta Valencia ve Villarreal olmak üzere birkaç talibi bulunan yıldız oyuncunun, artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bordo-mavililer, Castillo için 5 milyon euro talep ediyor.