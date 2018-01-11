SÜPER LİG

Trabzonspor'da Castillo ayrılmak istediğini yönetime söyledi

Ayrılık isteğini yönetime iletti

Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta ile özel olarak görüşen Fabian Castillo, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Trabzonspor kariyeri boyunca 44 maça çıkan deneyimli futbolcu, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor kariyeri boyunca 44 maça çıkan deneyimli futbolcu, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Fotoğraf: AA

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaşatan Fabian Castillo, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da gözüne giremedi. 54 yaşındaki teknik adamın, alternatif olarak düşündüğü Kolombiyalı futbolcu isyan bayrağını açtı.

Fanatik'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde yapılan barbekü partisinde Başkan Muharrem Usta ile özel olarak görüşen 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Valencia ve Villarreal ilgileniyor

  • Başta Valencia ve Villarreal olmak üzere birkaç talibi bulunan yıldız oyuncunun, artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bordo-mavililer, Castillo için 5 milyon euro talep ediyor.

'Rabona'ların düellosu: Quaresma-Castillo
'Rabona'ların düellosu: Quaresma-Castillo

Süper Lig'de gelecek sezon tatlı bir rekabet yaşanacak... 'Rabona'larıyla ünlü Beşiktaşlı Quaresma'ya gelecek sezon da Trabzonspor'un yeni transferi Fabian Castillo rakip olacak. MLS Ligi'nde attığı şık çalımlar ve rabonalarıyla ünlenen Kolombiyalı şimdiden sosyal medyada Quaresma'ya rakip olarak gösterilmeye başlandı.İşte Quaresma ve Castillo'nun en iyi 'rabona'ları; Video: Yeni sezonda beklenen Quaresma-Castillo düellosu! Trabzonspor'dan Castillo açıklaması

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