Babası oğlunu gözlemliyor

Süper Lig’de yönettiği maçların neredeyse tamamına etki eden ve verdiği skandal kararlarla puan sıralamasını etkileyen Cüneyt Çakır, 16. haftada yönettiği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra adeta kızağa çekildi. VAR’a rağmen vermediği penaltılarla özellikle siyah-beyazlıların tepkisine neden olan Çakır, o günden bu yana sadece 19. haftadaki Kayserispor-Ankaragücü maçında sahaya çıkabildi. Cüneyt Çakır, geçtiğimiz hafta Süper Lig’de görev alamazken, ailenin görev alma açığını babası Serdar Çakır doldurdu. Baba Çakır, 20. haftada oynanan Denizlispor-Göztepe maçının gözlemcisiydi. Dünyada örneği görülmeyecek şekilde oğlunun hakem olduğu ligde gözlemcilik yapan Serdar Çakır’ın verdiği notlar ve tuttuğu raporların objektif olmadığı yönünde görüşler hakim. Türkiye Futbol Federasyonu’nun, oluşan şüpheyi ortadan kaldırması için, Cüneyt Çakır’ın düdüğünü asması, babası Serdar Çakır’ın ise bir daha gözlemci ya da başka bir şekilde görev almaması gerektiği ifade ediliyor. Aksi takdirde oluşan güvensizlik ortamı büyüyerek devam edecek gibi göründüğü belirtiliyor.

HADDİNİ AŞIYOR

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde skandal kararlara imza atan Cüneyt Çakır’ın, bir süre maç alamaması babası Serdar Çakır’ın atamalara müdahalesine neden olmuştu. MHK’de hiçbir resmi görevi olmayan Serdar Çakır’ın, 18. haftada Alper Ulusoy’un yönettiği Ankaragücü-Konyaspor maçına yardımcı hakem olarak atanan Bahattin Duran’a maça gitmemesi yönünde talimat verdiği ortaya çıkmıştı. Yetkisiz Çakır’ın bu hamlesi “Türk futbolunu bu adamlar mı yönetiyor?” sorusunu akıllara getirmişti. Bilindiği üzere, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, 4. hakem Alper Ulusoy’un uyarısına rağmen Çakır’ın Burak Yılmaz’a sarı kart göstermediği, bunun üzerine Ulusoy’un, Çakır’ı MHK’ye şikayet ettiği ortaya çıkmıştı. Atamanın ardından Duran’ın Çakır ile baba Serdar Çakır’a haber verdiği ve “Cüneyt’i satana yardımcı hakemlik yapamazsın” diyerek tepki gösterdiği belirtildi. Bu arada Cüneyt Çakır’ın sabit yardımcıları olan Bahattin Duran ve Tarık Ongun’un 20. haftada Halil Umut Meler ve Zorbay Küçük ile birlikte maça çıkması da dikkat çekti.

FIFA VE UEFA’DAN KIRMIZI KART

Türkiye’de neredeyse tartışmasız maçı olmayan Cüneyt Çakır, FIFA’nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakem listesinde yer almadı. Bu karar Çakır’ın Türkiye’deki hakem performansının da bir göstergesi olarak değerlendirildi. Cüneyt Çakır’ın liste dışı kalmasının yaş haddinden değil, performansından kaynaklandığı belirtildi. Cüneyt Çakır’ın liste dışı kalmasını yorumlayan eski hakemlerden TRT spor yorumcusu Bünyamin Gezer, açıklanan listeye göre Cüneyt Çakır’ın 2022 Dünya Kupası’nda görevlendirilmeyeceğini, mCüneytuhtemelen bu kararın Çakır tarafından da bilindiğini söyledi. Öte yandan 13 Ekim’de EURO 2020 Eleme grubunda Slovenya–Avusturya maçında verdiği skandal kararlarla Slovenya’nın turnuvaya katılmasını engelleyen Cüneyt Çakır’a biz çizik de UEFA Bakanı Aleksander Ceferin’den gelmişti. EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya sert bir pozisyonda kırmızı kart vermeyen Cüneyt Çakır’ı gözlemci de raporuna hatalı diye yazdı. Slovenya’nın 1-0’lık yenilgisinden Cüneyt Çakır’ı sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır’ın büyük maç yönetmesinin önüne geçti.