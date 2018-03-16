Babel 'dalya' için forma bekleyecek

Türkiye kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa forması altında başlayan Babel, iki sezon geçirdiği lacivert-beyazlı ekipte toplam 58 kez görev aldı. Beşiktaş kariyerinde ise 41 müsabakaya çıkan Babel, böylelikle Süper Lig'de 99. maça ulaşmış oldu.

Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa'daki ilk sezonunda oynadığı 29 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, bir sonraki sezon görev yaptığı 29 karşılaşmada 9 gol sevinci yaşadı.

Kasımpaşa'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Ain'e transfer olan 31 yaşındaki futbolcu daha sonra İspanya'nın yolunu tuttu. Deportivo La Coruna'da yarım sezon görev yapan Babel, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'e döndü.

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı

Beşiktaş'taki ilk döneminde 18 karşılaşmada görev alan Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısında 5 gol kaydederek siyah-beyazlıların geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçemediği oyuncular arasında yer alan Babel, siyah-beyazlı takımdaki ikinci sezonunda ise şimdiye kadar 23 lig maçında sahaya çıktı ve 9 gol kaydetti.

18 sarı, 2 kırmızı kart

Kasımpaşa'daki ilk sezonunu 3 sarı, 1 kırmızı kartla tamamlayan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezonda 9 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş'taki ilk sezonunu ise 2 sarı kartla bitiren Babel için hakemler bu sezon 4 sarı, 1 de kırmızı kart kullandı.