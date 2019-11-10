Babel'den Nouma'ya: Sakin ol dostum

Babel'den '8-0' paylaşımı nedeniyle kendisine "Gazoz olma efsane ol" diyen Nouma'ya yanıt geldi.
Hollandalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nouma'nın Survivor'daki bir görüntüsünü kullanarak, "Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle" ifadelerini kullandı.
Babel, '8-0' paylaşımı nedeniyle kendisine "Gazoz olma efsane ol" diyen Nouma'ya cevap verdi
🗣"Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle" pic.twitter.com/dDFubJxs2F
Babel, '8-0' paylaşımı nedeniyle kendisine "Gazoz olma efsane ol" diyen Nouma'ya cevap verdi
Nouma'dan jet yanıt
Babel'in bu paylaşımına Pascal Nouma'dan yanıt gecikmedi. Nouma, Hollandalı futbolcuyu etiketleyerek, "Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok, boya kafayı pembeye. Bu arada cevabı Real Madrid maçından sonra verseydin. Antep'i yendikten sonra komik olmuş" şeklinde cevap verdi.
Pascal Nouma'dan Babel'e jet yanıt
🗣"Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok, boya kafayı pembeye. Bu arada cevabı Real Madrid maçından sonra verseydin. Antep'i yendikten sonra komik olmuş" pic.twitter.com/VOqe1sSUZS
Pascal Nouma'dan Babel'e jet yanıt
8-0 polemiği
Pascal Nouma, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçla ilgili paylaşım yapan Babel'e, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği karşılaşmanın ardından "Pamuk şeker" benzetmesi yapmıştı.
Fransız eski futbolcu daha sonra da, "Ekmeğini yediğin takıma saygılı ol. Profesyonelsen gereğini yapmalısın. Yoksa bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma, efsane ol" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Pascal Nouma, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'in '8-0' göndermesine sert yanıt verdi: "Ekmeğini yediğin takıma saygılı ol. Profesyonelsen gereğini yapmalısın. Yoksa bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma, efsane ol." pic.twitter.com/2GQvCEgBcf
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Pascal Nouma, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'in '8-0' göndermesine sert yanıt verdi: "Ekmeğini yediğin takıma saygılı ol. Profesyonelsen gereğini yapmalısın. Yoksa bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma, efsane ol." pic.twitter.com/2GQvCEgBcf— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Kasım 2019
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