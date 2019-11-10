SÜPER LİG

Babel'den Nouma'ya: Sakin ol dostum

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pascal Nouma'nın kendisi için yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Babel'in paylaşımı Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Babel'in paylaşımı Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Fotoğraf: SUSANA VERA / Reuters

Babel'den '8-0' paylaşımı nedeniyle kendisine "Gazoz olma efsane ol" diyen Nouma'ya yanıt geldi.

Hollandalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nouma'nın Survivor'daki bir görüntüsünü kullanarak, "Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle" ifadelerini kullandı.

Nouma'dan jet yanıt

Babel'in bu paylaşımına Pascal Nouma'dan yanıt gecikmedi. Nouma, Hollandalı futbolcuyu etiketleyerek, "Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok, boya kafayı pembeye. Bu arada cevabı Real Madrid maçından sonra verseydin. Antep'i yendikten sonra komik olmuş" şeklinde cevap verdi.


8-0 polemiği

Pascal Nouma, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçla ilgili paylaşım yapan Babel'e, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği karşılaşmanın ardından "Pamuk şeker" benzetmesi yapmıştı.

Fransız eski futbolcu daha sonra da, "Ekmeğini yediğin takıma saygılı ol. Profesyonelsen gereğini yapmalısın. Yoksa bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma, efsane ol" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.


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