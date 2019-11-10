Babel'den Nouma'ya: Sakin ol dostum

Babel'den '8-0' paylaşımı nedeniyle kendisine "Gazoz olma efsane ol" diyen Nouma'ya yanıt geldi.

Hollandalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nouma'nın Survivor'daki bir görüntüsünü kullanarak, "Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle" ifadelerini kullandı.

Babel, '8-0' paylaşımı nedeniyle kendisine "Gazoz olma efsane ol" diyen Nouma'ya cevap verdi



🗣"Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle" pic.twitter.com/dDFubJxs2F — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Kasım 2019

Nouma'dan jet yanıt

Babel'in bu paylaşımına Pascal Nouma'dan yanıt gecikmedi. Nouma, Hollandalı futbolcuyu etiketleyerek, "Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok, boya kafayı pembeye. Bu arada cevabı Real Madrid maçından sonra verseydin. Antep'i yendikten sonra komik olmuş" şeklinde cevap verdi.

Pascal Nouma'dan Babel'e jet yanıt



🗣"Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok, boya kafayı pembeye. Bu arada cevabı Real Madrid maçından sonra verseydin. Antep'i yendikten sonra komik olmuş" pic.twitter.com/VOqe1sSUZS — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Kasım 2019

8-0 polemiği

Pascal Nouma, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçla ilgili paylaşım yapan Babel'e, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği karşılaşmanın ardından "Pamuk şeker" benzetmesi yapmıştı.

Fransız eski futbolcu daha sonra da, "Ekmeğini yediğin takıma saygılı ol. Profesyonelsen gereğini yapmalısın. Yoksa bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma, efsane ol" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.



