Babel'in cezası belli oldu

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarın "Yollayın gitsin. Yeniden 200 bin euro kazanmak mı istiyorsun Kasımpaşalı Babel" yorumuna sinirlenerek, küfür içerikli ağır bir karşılık vermişti.

TRT Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlı kulübün, savunmasını istediği oyuncuya ihtar cezası verdiği ifade edildi.