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Babel'in cezası belli oldu

Beşiktaş yönetimi, sosyal medya hesabından bir taraftara uygunsuz ifadeler kullanan Ryan Babel'e ihtar cezası verdi.

Haber Merkezi Diğer
Babel Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 6 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Babel Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 6 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarın "Yollayın gitsin. Yeniden 200 bin euro kazanmak mı istiyorsun Kasımpaşalı Babel" yorumuna sinirlenerek, küfür içerikli ağır bir karşılık vermişti.

TRT Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlı kulübün, savunmasını istediği oyuncuya ihtar cezası verdiği ifade edildi.

Babel'den taraftara ağır küfür
Babel'den taraftara ağır küfür

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarla şoke eden bir diyaloğa girdi. Taraftarın, "Yollayın gitsin. Yeniden 200 bin euro kazanmak mı istiyorsun Kasımpaşalı Babel" yorumuna sinirlenen 31 yaşındaki futbolcu, küfür içerikli bir cevap verdi.Babel'in siyah-beyazlı taraftarın annesine yönelik küfür içerikli söylemi büyük tepki çekti. Babel eleştirilen imajını değiştirdi


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