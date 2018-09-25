SÜPER LİG

Ryan Babel'in golde çektiği şutun hızı belli oldu

Babel'in şutunun hızı belli oldu

Fenerbahçe derbisinde attığı golle dikkatleri üzerine çeken Ryan Babel'in bu şutunda 117 km/h hıza ulaştığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel, bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 4 gol kaydetti.

Ryan Babel, bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 4 gol kaydetti.

Süper Lig'de dün oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlıların golünü kaydeden Ryan Babel'in şutunda ulaştığı hız belli oldu.

beIN Sports'tan açıklanan veriye göre Hollandalı yıldız Fenerbahçe kalesine 27 metre uzaklıktan attığı golde 117 km/h hıza ulaştı.

Hasan Ali'nin şutu 113 km/h

Öte yandan maçta iyi bir performans sergileyen ve Beşiktaş kalesini sık sık çektiği şutlarla yoklayan Hasan Ali Kaldırım'ın 23 metreden attığı ve direkten dönen şutunda 113 km/h hıza ulaştığı ifade edildi.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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