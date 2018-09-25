Babel'in şutunun hızı belli oldu

Süper Lig'de dün oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlıların golünü kaydeden Ryan Babel'in şutunda ulaştığı hız belli oldu.

beIN Sports'tan açıklanan veriye göre Hollandalı yıldız Fenerbahçe kalesine 27 metre uzaklıktan attığı golde 117 km/h hıza ulaştı.

Hasan Ali'nin şutu 113 km/h

Öte yandan maçta iyi bir performans sergileyen ve Beşiktaş kalesini sık sık çektiği şutlarla yoklayan Hasan Ali Kaldırım'ın 23 metreden attığı ve direkten dönen şutunda 113 km/h hıza ulaştığı ifade edildi.