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Bafetimbi Gomis'in korkutan anları: Herkes yıkıldı, doktorlar sahaya koştu

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılılarda yaşadığı baygınlık sıkıntısının aynısını burada da yaşadı. Fransız golcü Al Ahli Jeddah mücadelesinde baygınlık geçirdi ve uzun süre yerden kalkamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da devam ettiren Bafetimbi Gomis, Al Ahli Jeddah maçında ölümden döndü. Tecrübeli golcü mücadele anında baygınlık geçirdi ve uzun süre yerden kalkamadı.

Galatasaray'da oynarken Kasımpaşa ile çıktıkları mücadelede de aynı sıkıntıyı yaşayan Gomis'in bu konuyla ilgili sıkıntıları biliniyordu. Fransız golcü milli takımda oynadığı dönemde de birçok kez aynı sorunla karşılaşmıştı.

Bafetimbi Gomis neden bayılıyor? Gomis'in hastalığının adı ne?

Vazovagal senkop veya nörokardiyojenik senkop, en sık bayılma nedenlerinden birisi olarak gösterilmektedir. Anksiyete, korku, ağrı, sıcaklık, nemli ortam ve uzun süre ayakta kalma gibi faktörlerle tetiklenir. Bu gibi durumlarda gelişen ani kalp ritmi dengesizliği ve nabız düşüklüğü, beyne kısa süreli olarak kan gitmesine engel oluyor ve bu da kişinin bayılmasına yol açıyor.

Gomis'in bu durumu her transfer olduğu takımda biliniyordu. Fransız golcünün durumuyla ilgili olarak Galatasaray Doktoru Yener İnce şöyle konuşmuştu;

  • "Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak."

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Al Ahli maçında baygınlık geçirdi
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Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Al Ahli maçında baygınlık geçirdi

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Al Ahli-Al Hilal maçının 12. dakikasında kendini yere bıraktı. İzleyenleri korkutan yıldız futbolcu, sağlık heyetinin müdahale etmesinin ardından oyuna devam etti. Gomis, Galatasaray'da oynarken Kasımpaşa maçında da baygınlık geçirmişti.


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