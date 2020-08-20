Bafetimbi Gomis'in korkutan anları: Herkes yıkıldı, doktorlar sahaya koştu

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da devam ettiren Bafetimbi Gomis, Al Ahli Jeddah maçında ölümden döndü. Tecrübeli golcü mücadele anında baygınlık geçirdi ve uzun süre yerden kalkamadı.

Galatasaray'da oynarken Kasımpaşa ile çıktıkları mücadelede de aynı sıkıntıyı yaşayan Gomis'in bu konuyla ilgili sıkıntıları biliniyordu. Fransız golcü milli takımda oynadığı dönemde de birçok kez aynı sorunla karşılaşmıştı.

Bafetimbi Gomis neden bayılıyor? Gomis'in hastalığının adı ne?

Vazovagal senkop veya nörokardiyojenik senkop, en sık bayılma nedenlerinden birisi olarak gösterilmektedir. Anksiyete, korku, ağrı, sıcaklık, nemli ortam ve uzun süre ayakta kalma gibi faktörlerle tetiklenir. Bu gibi durumlarda gelişen ani kalp ritmi dengesizliği ve nabız düşüklüğü, beyne kısa süreli olarak kan gitmesine engel oluyor ve bu da kişinin bayılmasına yol açıyor.

Gomis'in bu durumu her transfer olduğu takımda biliniyordu. Fransız golcünün durumuyla ilgili olarak Galatasaray Doktoru Yener İnce şöyle konuşmuştu;

"Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak."