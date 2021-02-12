Spor Bakasetas Dünkü olay beni etkilemedi
SÜPER LİG TRANSFER

Bakasetas: Dünkü olay beni etkilemedi

Bordo-mavili kulübün devre arasında kadrosuna kattığı Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı basının karşısına çıktı. Yunan futbolcu Bakasetas, bir yerel gazete muhabirinin kendisine yönelttiği, "Maç öncesi marşımız okunurken Türk Bayrağı'na dönük durunca ne hissediyorsun?" şeklindeki soruyla ilgili, "Dünkü olaydan dolayı çok mesaj aldım, benim bu takıma ve şehre olan sevgimi hiçbir şey değiştirmez. Beni çok etkilemedi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni transferler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yeni transferler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla yeni transferler; Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için imza töreni düzenlendi.

Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen törende öne çıkanlar şöyle;

Ahmet Ağaoğlu: "Onlardan beklentilerimiz çok yüksek"


  • "Biz sadece 3 futbolcu almadık, biz aynı zamanda ahlaklı 3 atlet futbolcu kadromuza kattık. Bakasetas transferinin bitmesinde en önemli etken, kendisiydi. Bize gelmek için her şeyi yaptı, kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Kendisi çok karakterli bir oyuncu, buraya geldiğinde hiç yabancılık çekmedi. Bakasetas'ı transfer ettik, yarım antrenman yaptı ve sonraki gün maça çıktı. Buradan ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunu anlayabiliriz. Buraya gelmek için özveride bulundu. Türk futbol sisteminin en büyük sıkıntısı futbolcu yetiştirmek ve pazarlamak. Biz en çok bonservis bedeli harcadığımız bir dönem oldu. Transfer ettiğimiz oyuncular, ödediğimiz bonservisin çok çok üzerinde kaliteli isimler. Bonservis ödemek benim canımı acıtan bir konu ama biz bu parayı Türk futbol sermayesi içerisinde tuttuk. Berat ve Bakasetas'a ödediğimiz paralar, Gençlerbirliği ve Alanya'ya gitti. Bu benim içimi ferahlatıyor. Gençlerbirliği ve Alanyaspor'un yaptığı uygulamalar Türk futboluna örnek olsun, zaten bu konuda öncü olduğumuzu düşünüyorum. Satışı dışarıya yapalım, parayı içeride tutalım. Biz oyuncularımızı, kendi evlatlarımız görürüz. Ayrı bir yerde tutarız, herkese aynı özeni gösteririz. İnşallah bu açıklamalarımdan herkes bir şeyler çıkarmıştır. Tüm futbolcularımız ayırt etmeksizin bizim en değerlilerimizdir. Milliyeti, yaşı ne olursa olsun, ailelerin bize emanetidir hepsi. Dolayısıyla, yeri zamanı gelirse kendi ailelerimizin önünde tutarız oyuncularımızı. Trabzonspor büyük ve önemli bir ailedir. Bize geldikleri için çok teşekkür ediyorum, onlardan beklentilerimiz çok yüksek."

Bakasetas: "Çocukluğumdan beri hayalimdi"

  • "Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynamak büyük bir gurur. Çocukluğumdan beri hayalimdi, sürekli galibiyet almak isteyen bir kulüpte oynamak. Bende elimden geleni yapıp, başarılar kazanmak istiyorum. Dünkü olaydan dolayı çok mesaj aldım, benim bu takıma ve şehre olan sevgimi hiçbir şey değiştirmez. Beni çok etkilemedi."

Trabzonspor'dan Bakasetas'a yöneltilen soruya tepki: Akreditasyonları iptal edildi
SPOR
Trabzonspor'dan Bakasetas'a yöneltilen soruya tepki: Akreditasyonları iptal edildi

Yunus Mallı: "Şehri ve insanları tanıyorum"

  • "İnşallah Trabzonspor'a layık olmak için, var gücümle elimden geleni yapacağım. Böyle bir kulübe geldiğim için büyük sevinç yaşıyorum. Çok güzel başarılar yaşayacağımıza eminim. Şehri ve insanları tanıyorum."

Berat Özdemir: "Buradaki misyonun farkındayım"

  • "İlk günkü transfer teklifi aldığım kadar heyecanlıyım. Buradaki misyonun farkındayım, galibiyetler alıyoruz inşallah bu galibiyetleri sürdürürüz. Buraya geldiğim için çok mutluyum."

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