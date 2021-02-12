Bakasetas: Dünkü olay beni etkilemedi Bordo-mavili kulübün devre arasında kadrosuna kattığı Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı basının karşısına çıktı. Yunan futbolcu Bakasetas, bir yerel gazete muhabirinin kendisine yönelttiği, "Maç öncesi marşımız okunurken Türk Bayrağı'na dönük durunca ne hissediyorsun?" şeklindeki soruyla ilgili, "Dünkü olaydan dolayı çok mesaj aldım, benim bu takıma ve şehre olan sevgimi hiçbir şey değiştirmez. Beni çok etkilemedi" dedi.

Haber Merkezi 12 Şubat 2021, 14:30 Son Güncelleme: 12 Şubat 2021, 16:41 Yeni Şafak