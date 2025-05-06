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Bakü Açık Turnuvası'nda Vahap Şanal 3'üncü oldu

Bakü Açık Turnuvası'nda Vahap Şanal 3'üncü oldu

22:106/05/2025, Salı
AA
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Vahap Şanal
Vahap Şanal

Uluslararası Bakü Açık Turnuvası'nda Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Vahap Şanal, bronz madalya kazandı.

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Vahap Şanal, Uluslararası Bakü Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.


Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Vahap, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda A kategorisinde mücadele etti.


9 tur sonunda 6,5 puanla 3. sırayı alan Vahap, 2607 ELO (satranç derecelendirme sistemi) performansıyla 7,6 reyting kazandı.




#Uluslararası Bakü Açık Turnuvası
#Türkiye Satranç Federasyonu
#Vahap Şanal
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