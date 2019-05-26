Balotelli Marsilya'dan ayrıldı

Ligue 1 takımı Marsilya ile sözleşmesi sona eren Gana asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli, sosyal medya hesabından Fransız ekibine veda etti.

28 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Hedeflerimizi başaramamış olsak da birlikte geçirdiğimiz harika 5 ay için herkese teşekkür ederim. Hocama, teknik ekibe, oyunculara, başkan ve yöneticilere, Marsilya ile çalışan herkese ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Umarım yakında tekrar görüşürüz. Gelecek yıllar için şans dilerim" ifadelerini kullandı.

Devre arasında Marsilya ile 6 aylık sözleşme imzalayan Balotelli, Fransız ekibiyle çıktığı 14 maçta 8 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Mario Balotelli için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.