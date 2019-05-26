SÜPER LİG

Balotelli Marsilya'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen yıldız golcü Mario Balotelli yayınladığı mesajla Marsilya'dan ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balotelli, devre arasında Marsilya'ya transfer olmuştu.

Balotelli, devre arasında Marsilya'ya transfer olmuştu.

Fotoğraf: JEAN-PAUL PELISSIER / Reuters

Ligue 1 takımı Marsilya ile sözleşmesi sona eren Gana asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli, sosyal medya hesabından Fransız ekibine veda etti.

28 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Hedeflerimizi başaramamış olsak da birlikte geçirdiğimiz harika 5 ay için herkese teşekkür ederim. Hocama, teknik ekibe, oyunculara, başkan ve yöneticilere, Marsilya ile çalışan herkese ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Umarım yakında tekrar görüşürüz. Gelecek yıllar için şans dilerim" ifadelerini kullandı.

  • Devre arasında Marsilya ile 6 aylık sözleşme imzalayan Balotelli, Fransız ekibiyle çıktığı 14 maçta 8 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Mario Balotelli için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.