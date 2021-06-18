Spor Banın yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Ba'nın yeni takımı belli oldu

Başakşehir'den ayrılan Senegalli golcü Demba Ba, İsviçre ekibi Lugano'ya transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Banın yeni takımı belli oldu
Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 5 gol atmıştı.

İsviçre Süper Lig'inde mücadele eden Lugano, Demba Ba'nın transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Demba Ba'nın son olarak formasını giydiği Başakşehir'le sözleşmesi feshedilmişti.

Turuncu-lacivertli ekibin dışında Türkiye'de Beşiktaş ve Göztepe formalarını da giyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde çıktığı 103 maçta 46 gol attı.

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