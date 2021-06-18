Ba'nın yeni takımı belli oldu

İsviçre Süper Lig'inde mücadele eden Lugano, Demba Ba'nın transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Demba Ba'nın son olarak formasını giydiği Başakşehir'le sözleşmesi feshedilmişti.
Turuncu-lacivertli ekibin dışında Türkiye'de Beşiktaş ve Göztepe formalarını da giyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde çıktığı 103 maçta 46 gol attı.
✍ Demba Ba è un nuovo giocatore bianconero!
⚪🖤 Benvenuto!https://t.co/BlvultqbND pic.twitter.com/tQWENvSl8Q
✍ Demba Ba è un nuovo giocatore bianconero!