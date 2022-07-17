Barcelona Lewandowski'yi kadrosuna kattı

Xavi yönetiminde, geride bıraktığımız sezonu Real Madrid'in ardında 2. sırada bitiren Katalan ekibi, transferlerini açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Milan'dan Kessie ve Leeds United'dan Raphinha'yı renklerine bağlayan İspanyol ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Robert Lewandowski'yi transfer ettiğini açıkladı.

"50 milyon Euro bonservis"

33 yaşındaki Polonyalı yıldız Barcelona ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken, Katalan ekibinin Bayern Münich'e bu transfer için 45+5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Robert Lewandowski, geçen sezon çıktığı 46 maçta 50 gol atarken 7 de asist yapmıştı.

🕺 pic.twitter.com/m4ikOxUfAs — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2022