Spor Barcelona Lewandowskiyi kadrosuna kattı
TRANSFER

Barcelona Lewandowski'yi kadrosuna kattı

Barcelona Polonyalı golcü Robert Lewandowski'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona Lewandowskiyi kadrosuna kattı
Lewandowski, kariyerinde çıktığı 807 maçta 585 gol atma başarısı gösterdi.

Xavi yönetiminde, geride bıraktığımız sezonu Real Madrid'in ardında 2. sırada bitiren Katalan ekibi, transferlerini açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Milan'dan Kessie ve Leeds United'dan Raphinha'yı renklerine bağlayan İspanyol ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Robert Lewandowski'yi transfer ettiğini açıkladı.

"50 milyon Euro bonservis"

33 yaşındaki Polonyalı yıldız Barcelona ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken, Katalan ekibinin Bayern Münich'e bu transfer için 45+5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

  • Robert Lewandowski, geçen sezon çıktığı 46 maçta 50 gol atarken 7 de asist yapmıştı.

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