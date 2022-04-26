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Spor Barcelonada Araujo ile sözleşme uzatıldı
TRANSFER

Barcelona'da Araujo ile sözleşme uzatıldı

İspanya'nın Barcelona takımı, Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo ile sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzattı.

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Haber Merkezi AA
Barcelonada Araujo ile sözleşme uzatıldı
Ronald Araujo bu sezon 39 maçta 4 gol attı

Barcelona Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo ile sözleşme uzattı. Araujo 2026'ya kadar Katalanlarda.

İspanyol kulübünün yaptığı açıklamaya göre, öngörülen serbest kalma bedeli ise 1 milyar avro olarak belirlendi. Yeni sözleşmenin imzalanması töreni, 29 Nisan Cuma günü Camp Nou'da taraftara kapalı olarak gerçekleşecek.

2018'de Barca B'ye katılan Araujo, 2020-21'de Barcelona A takım kadrosuna dahil oldu. Bu sezon 39 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar 9 kez milli maçta forma giydi.
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