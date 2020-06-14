SÜPER LİG

Barcelona'dan dikkati çeken Göztepe mesajı

Barcelona Kulübü’nün Türkçe hesabı, yayınladığı paylaşımla Göztepe’nin kuruluşunun 95. yılını kutladı.

Haber Merkezi İHA
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Ergin KARATAŞ

14 Haziran 1925 yılında kurulan Göztepe, bugün 95. yaşını kutluyor. İzmir’in köklü takımlarından Göztepe’nin 95. yaşı için birçok futbol kulübü sosyal medya hesaplarında kutlama paylaşımı yaptı. Aralarında Altınordu, Trabzonspor, Sakaryaspor ve Manisa Futbol Kulübü’nün yer aldığı kulüpler, sarı kırmızılı camiayı 95. yılından dolayı kutlama mesajı yayınladı.

Barcelona, Göztepe’nin 95. yılını bu mesajla kutladı

Kutlama mesajları arasında en dikkat çeken paylaşım ise Barcelona Kulübü’nden geldi. Dünyaca ünlü İspanya temsilcisi, Türkiye için kullanılan resmi sosyal medya hesabından Göztepe’ye nice yaşlara dileklerinde bulundu. Barcelona yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • "Fuar Şehirleri Kupası’nın en başarılı ekibi Barcelona’dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yaşlara, Göz Göz Göztepe!"

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