SÜPER LİG

Barcelona'dan Sivasspor'a geliyor

Sivasspor'un, geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren Barcelona'dan Douglas'la her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Douglas, Benfica ile 10 maça çıkmıştı.

Douglas, Benfica ile 10 maça çıkmıştı.

Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna katan Sivasspor, takviye çalışmalarına devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre kırmızı-beyazlı takımda gündeme son giren isim Barcelona'nın sağ kanat oyuncusu Douglas olmuştu. Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren Douglas'la her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

  • Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi adına kulüpler arasında da mutabakata varıldı. Hem sağ bekte hem de sağ önde görev yapabilen 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu için birkaç güne kadar resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

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