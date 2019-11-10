SÜPER LİG

Barcelona’dan Trabzonspor’a teşekkür

Barcelona Başkanı Bartomeu, kendisi, yöneticiler ve futbolculara keşan motifli Trabzonspor forması hediye eden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na teşekkür mektubu gönderdi; “Umut ediyorum ki forma tanıtım filmimiz iki kulüp arasındaki dostluğun pekişmesine de vesile olacaktır. Sizlere ve takımınıza başarılar diler, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na teşekkür mektubu gönderdi. Ağaoğlu, Trabzonspor’un 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda giydiği keşan motifli formanın tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaşan Barcelona’nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, eşi dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ve çocuklarına, ayrıca Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta ve yöneticilerle, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Antoine Griezzman, Arturo Vidal, Ivan Rakitic dahil tüm futbolcularına isimlerinin yazılı olduğu bu formadan yolladı. Formalar, Türkiye’nin Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat aracılığıyla İspanyol kulübünün yöneticilerine teslim edildi. Kalafat ayrıca Ağaoğlu’nun, Floreta ve Pigue’ye hitaben yazdığı mektupları da ilgililere ulaştırdı.

Ağaoğlu, Floreta’ya hitaben yazdığı mektupta, şunları kaydetti: “Kulübümüzün yeni sezon forması için hazırladığımız tanıtım filmine gösterdiğiniz ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yaptığınız paylaşım ile gördük ki yalnızca bordo-mavi renklere duyduğumuz sevgi değil, aynı zamanda futbolun evrensel güzelliğine duyduğumuz inanç da ortaktır. Trabzonspor Kulübü olarak bizlerin en büyük temennisi, sınırları aşan futbol tutkusu sayesinde kulüpler arasında, futbolcular arasında ve belki de en değerlisi, taraftarlar yani halklar arasında dostluklar kurulmasıdır. Umut ediyorum ki forma tanıtım filmimiz iki kulüp arasındaki dostluğun pekişmesine de vesile olacaktır. Sizlere ve takımınıza başarılar diler, saygılarımı sunarım.”

Başkan Ağaoğlu, Pigue’ye gönderdiği mektupta ise “Trabzonspor Kulübü olarak futbol üzerinden bu kültür köprüsünün kurulmasına katkı sağladığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesine yer verdi.

İspanya temsilcisi Barcelona’nın ilgilileri, Trabzonspor’un bu jestine karşılık Kalafat’a teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Trabzonspor Kulübüne resmi yazıyla teşekkürlerini sundu. Barcelona Başkanı Bartomeu tarafından, Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu’na hitaben yazılan teşekkür mektubunda, “Yönetim kurulu ve A takım oyuncuları adına göndermiş olduğunuz formalardan dolayı teşekkür ediyorum. İlerisi için en iyi dileklerimle. Saygılar” ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor ilk peşinde

  • Süper Lig’de bugün lider Alanyaspor’u ağırlayacak Trabzonspor, rakibi karşısında evinde ilk peşinde olacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen bordo-mavililer, siftah yapmayı hedefliyor. Trabzonspor, Alanyaspor karşında 3 puan alarak hem kötü gidişe son vermek hem de zirve yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-2
Gaziantep FK-Galatasaray: 0-2

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ligde oynadığı son 3 deplasman maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray mücadeleyi 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ömer Bayram ve 43. dakikada Feghouli kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 19'a yükseltirken, Gaziantep ise 15 puanda kaldı. Milli aradan sonra sarı-kırmızılılar sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep ise Antalya deplasmanına gidecek.Taylan Antalyalı ilk kez forma giydiBu yaz transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı, Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı. Taylan 87. dakikada Adem Büyük’ün yerine dahil oldu ve ilk Galatasaray forması giyme heyecanını yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu BB Erzurumspor ile geçtiğimiz sezon 32 resmi müsabakada 6 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.Sofiane Feghouli’den bu sezonki ilk golSüper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele eden Galatasaray’da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli bu sezon bir ilki yaşadı. Mücadelenin 43. dakikasında sahneye çıkan Feghouli takımının ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu böylece bu sezon ilk gol atmış oldu. Maça 11’de başlayan başarılı futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor. Mücadeleden dakikalar19. dakikada hızlı çıkan Galatasaray rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel iki Gaziantepli arasından pasını gönderdi. Ceza sahasında Feghouli topa hareketlenirken Gaziantep savunması son anda araya girerek topu kornere attı.GOL!21. dakikada ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-130. dakikada Galatasaray savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Twumasi süratle hareketlenip ceza sahasına girmek istedi ancak Luyindama araya girerek topu kornere attı.GOL!43. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram sol taraftan atağa destek veren Emre Taşdemir’e güzel bir pas yolladı. Emre’nin içeri çevirdiği topu Feghouli boş kaleye göndermekte zorlanmadı. 0-2İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.49’uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasına yaklaşan Chibsah kaleye şutunu attı. Savunmadan seken topa hareketlenen Twumasi önünde kalan topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.61’inci dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Feghouli arka direğe ortaladı. Djilobodji, uygun durumda olan Babel'e gelen topu engelledi. 69’uncu dakikada konuk takım atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli, uzak köşeye yerden vurdu ancak direğe çarpan top kalecinin kucağında kaldı. 80’inci dakikada serbest vuruş kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Feghouli’nin şutu direkten döndü.Mücadele sarı kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.Galatasaray'da Andone sakatlandıİlk 11'lerGaziantep FK: Günay, Olkowski, Kana Biyik, Papy, Tosca, Junior Morais, Chibsah, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Kayode, TwumasiGalatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Luyindama, Marcao, Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem, Andone

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