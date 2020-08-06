Barcelona 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etti, serbest kalma bedeli şaşkına çevirdi
Barcelona Kulübü, Sao Paulo'dan Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı renklerine bağladı. Katalan ekibi genç oyuncunun serbest kalma bedeli olarak ise astronomik bir rakam belirledi.
Haber MerkeziAA
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Maia'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Maia'nın transferi konusunda anlaştı. Maia'yı 4,5 milyon euro karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.
Serbest kalma bedeli 300 milyon euro
Brezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olarak belirlendiği de ifade edildi.
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