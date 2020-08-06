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Barcelona'nın yeni transferi Gustavo Maia

Barcelona 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etti, serbest kalma bedeli şaşkına çevirdi

Barcelona Kulübü, Sao Paulo'dan Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı renklerine bağladı. Katalan ekibi genç oyuncunun serbest kalma bedeli olarak ise astronomik bir rakam belirledi.

Haber Merkezi AA
Gustavo Maia, Barcelona B takımında forma giyecek.

Gustavo Maia, Barcelona B takımında forma giyecek.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Maia'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Maia'nın transferi konusunda anlaştı. Maia'yı 4,5 milyon euro karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Serbest kalma bedeli 300 milyon euro


Brezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olarak belirlendiği de ifade edildi.

Barcelona'da ayrılık rüzgarı: Messi sinyali verdi hedefteki takım belli oldu
Barcelona'da ayrılık rüzgarı: Messi sinyali verdi hedefteki takım belli oldu

Yıllardır Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, kariyerinde farklı bir sayfa açabilir. Avrupa basınındaki iddialara göre Arjantinli yıldız, Katalan ekibinin yönetiminin teknik direktör tercihlerinden rahatsız ve bu sebeple takımdan ayrılmayı planlıyor. Peki Messi hangi takımda oynayacak?Lionel Messi ve babasının uzun süredir Barcelona'dan beklediği sözleşme teklifini alamaması üzerine transfer görüşmeleri yaptığı belirtiliyor. Görüşme yapılan kulüplerin en başında ise Manchester City geliyor. Avrupa kupalarından 2 yıllık men cezası kaldırılan İngiliz kulübünün en büyük hedefinin Arjantinli yıldızı transfer etmek olduğu aktarılıyor. Pep Guardiola'nın da Messi ile arasının iyi olması bu transferin önünü açan sebeplerden biri."Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor"Dün akşam oynanan Ossasuna maçında attığı golden sonra bile sevinmeyen ve mutsuzluğunu gözler önüne seren Messi'nin transferine yönelik ilerleyen zamanda ses getiren gelişmelerin olması bekleniyor. "Bir şeylerin artık değişmesi gerekiyor" diyen Arjantinli futbolcunun bu sözlerinin takımdan ayrılmaya yönelik bir söz olabileceği üzerinde duruluyor.Ronaldo gibi ayrılmayı tercih edecek mi?Barcelona tarihinin ve dünya futbolunun en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Messi'nin Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesi gibi bir tercihte bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.GÜNÜN SORUSU | Lionel #Messi, Barcelona&#39;dan ayrılmalı mı? pic.twitter.com/hOV2BwxNyS&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 17, 2020 Galeri: Messi'nin soyunma odasına gidip formasını istediği adamVideo: Messi şov yaptı, Barcelona farklı kazandı

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