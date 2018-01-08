Başakşehir Arda'yı almaya gitti

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan, Süper Lig'e geri dönüyor. Devreyi lider kapatan Başakşehir'in milli futbolcuyla anlaşmaya vardığı ve turuncu-lacivertli yöneticilerin transferi nihayetlendirmek üzere Barcelona'ya gittiği ifade edildi.
Arda'nın menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla Katalan ekibiyle yüz yüze yapılacak görüşmelerde, sözleşme detaylarının konuşulacağı bildirildi.
Başakşehir'in Arda Turan'ın maaşının yarısını karşılamayı, kalan diğer kısmını ise Barcelona'ya ödetmeyi hedeflediği belirtildi.
Başakşehir Arda Turan'ın transferine marka değeri açısından büyük önem veriyor.
Emre Belözoğlu ikna etti
Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun Arda Turan'ın transferi için etkin rol oynadığı öğrenildi. Atletico Madrid'de beraber oynadığı Arda ile telefonda sık sık görüşen Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını ikna ettiği belirtildi.
8 Ocak 2018
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda ile ilgili son olarak şöyle konuşu;
"Arda Turan gibi oyuncuyu kim istemez. Arda'ya 'Bu kapı sana her zaman açık' dedim. Bunun kararını o verecek. Eğer bu transfer gerçekleşirse Arda sistemimizdeki önemli parçalardan biri olur.
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- Yeni Şafak, 4 Ocak tarihinde Arda'nın Başakşehir'e transfer olacağını okurlarına duyurmuştu;
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