Başakşehir Arda'yı almaya gitti

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan, Süper Lig'e geri dönüyor. Devreyi lider kapatan Başakşehir'in milli futbolcuyla anlaşmaya vardığı ve turuncu-lacivertli yöneticilerin transferi nihayetlendirmek üzere Barcelona'ya gittiği ifade edildi.

Arda'nın menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla Katalan ekibiyle yüz yüze yapılacak görüşmelerde, sözleşme detaylarının konuşulacağı bildirildi.

Başakşehir'in Arda Turan'ın maaşının yarısını karşılamayı, kalan diğer kısmını ise Barcelona'ya ödetmeyi hedeflediği belirtildi.

Başakşehir Arda Turan'ın transferine marka değeri açısından büyük önem veriyor.

Emre Belözoğlu ikna etti

Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun Arda Turan'ın transferi için etkin rol oynadığı öğrenildi. Atletico Madrid'de beraber oynadığı Arda ile telefonda sık sık görüşen Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını ikna ettiği belirtildi.

🤔 pic.twitter.com/V383hQhqev — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 Ocak 2018

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda ile ilgili son olarak şöyle konuşu;

"Arda Turan gibi oyuncuyu kim istemez. Arda'ya 'Bu kapı sana her zaman açık' dedim. Bunun kararını o verecek. Eğer bu transfer gerçekleşirse Arda sistemimizdeki önemli parçalardan biri olur.

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Yeni Şafak, 4 Ocak tarihinde Arda'nın Başakşehir'e transfer olacağını okurlarına duyurmuştu;

Arda Turan Başakşehir'de Katalan ekibinde forma şansı bulamayan ve bir süredir kendine takım arayan Arda Turan'ın Başakşehir'le el sıkıştığı belirtildi.İstanbul ekibinin milli futbolcuyla 6 aylık kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve transferin yarın ya da pazartesi açıklanacağı ifade edildi.Milan ve Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen milli futbolcunun adı, Türkiye'den Beşiktaş'la da anılmıştı.Çin'e gidebilirMedipol Başakşehir Kulübü'nün yıl sonunda Çinli iş adamlarına satılacağı ve Arda Turan'ın da, kulübü satın alan iş adamının Çin'deki takımında bir yıl forma giyebileceği ifade ediliyor.Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Kas 11, 2017 at 5:21öö PST)



