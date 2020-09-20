Başakşehir Galatasaray (CANLI)

Galatasaray ile Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

Galatasaray, son 12 maçta 3 kez kazandı

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Söz konusu dönemdeki maçlardan 4'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir'in evindeki maçlar

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son 2 müsabaka berabere bitti. Yedisi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 14 gol attı.

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?