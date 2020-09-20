Başakşehir Galatasaray (CANLI)

Galatasaray ile Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.
Galatasaray, son 12 maçta 3 kez kazandı
Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Söz konusu dönemdeki maçlardan 4'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Başakşehir'in evindeki maçlar
Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son 2 müsabaka berabere bitti. Yedisi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 14 gol attı.
Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda son şampiyon Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.
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