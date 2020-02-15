Başakşehir'de yaralı bir kartal

Süper Lig’in 22. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir’e konuk olan Beşiktaş, 2 maçlık galibiyet serisini bozdu ve Demba Ba’nın golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu skorla Başakşehir maç fazlası ile liderliğe yükselirken, Beşiktaş 7. sırada kaldı.

Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte 2 maç kazanarak iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, bu serüveni devam ettirmek için çıktı Başakşehir karşısına. Sergen Yalçın’ın oyun felsefesinin hücum üzerine kurulu olduğunu biliyoruz. Yine öyle bir kadro ile sahadaydı. Lens’in sağ bek oynaması Hoca’nın ofansı önemsediğinin de bir göstergesiydi. Yalnız bu oyun stili bazı rakipler karşında ciddi risk barındırıyor. Başakşehir bu rakiplerden bir tanesi. Okan Buruk’un öğrencileri, arkada bulunan boşlukları cok iyi değerlendirmesiyle bilinir. Sahaya çıkan kadroda tıpkı Beşiktaş gibi ofansif bir kadroydu. Maç öncesi kadroları görünce bol gol beklentisi oluştu. Ancak oyunun ilk yarısı bu beklentileri boşa çıkardı. İki takım da risk almaktan uzak kontrollü oyunu tercih etti. Böyle olunca Beşiktaş adına Boateng-Burak, Başakşehir adına Crivelli-Demba Ba, istedikleri pozisyonları üretemediler. İlk yarının son bölümünde önce Boateng, sonra Diaby ile gole yaklaşan Beşiktaş, 45 dakika itibariyle kazanmayı daha çok isteyen takım görüntüsü verdi.

İkinci yarının başında yine yüklenen Beşiktaş oldu. Özellikle Atiba’nın 10 numara gibi oynaması Beşiktaş’ı gole yaklastırdı ancak savunmayı elden bırakan siyah-beyazlılar, 50. dakikada Başaksehir’in hızlı çıkışında kalesinde golü gördü. Visca’nın pasında Karius ile karşı karşıya kalan Demba Ba, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. Bu dakikadan itibaren oyun Başaksehir’in istediği kıvama geldi. Beraberlik için yüklenen Beşiktaş, arkada büyük boşluklar bıraktı ve kaptırılan her top hem tehlikeye dönüştü hem de takımın geri koşmasına neden olarak yorgunluğu artırdı.

Beşiktaş buna rağmen baskıdan vazgeçmedi. Oyun son bölümde neredeyse tek kaleye döndü. Ancak kaleci Mert, atakları savuşturdu ve Başaksehir istediğini aldı.

“Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik”

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 1-0 yenilen Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, mağlubiyetle ilgili olarak, “Üzgünüz. Kaybetmeyi düşünmüyorduk ve istemiyorduk. Çok da kaybedecek bir oyun da oynamadık, tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Şanssız bir günümüzdeydik. Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik, en çok üzen tarafı bu.” sözlerini sarf etti. Yalçın, ilerleyen haftalarla ilgili olarak ise “Yavaş yavaş çözeceğiz problemleri. Bu maç bizi hedefin gerisinde bıraktı biraz, o yüzden çok üzgünüz. Daha 12 haftalık bir süreç var ama kazanmamız gereken maçları kazanmaya çalışacağız ve ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız.” dedi.

Beşiktaş’ta çalışmak isterim

Kasımpaşa’nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, takımının ligdeki durumundan Beşiktaş’taki günlerine, kariyerinden gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor ile oynayacakları kritik maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, “Bulunduğumuz yerden bir an önce çıkmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetler de aynı zamanda tekrar özgüven kazanmamıza yardımcı olacak” diye konuştu. Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş ile yollarının kesişebileceğini dile getiren Portekizli oyuncu, dünya yıldızı vatandaşı Cristiano Ronaldo’nun ileride siyah-beyazlılarda forma giyip giymeyeceği yönündeki soruyu da yanıtladı. Quaresma, “Eğer bir gün teknik direktörlük yaparsam tabii ki Beşiktaş’ta çalışmak isterim ama Ronaldo ile alakalı Beşiktaş’ta oynar mı ya da gelir mi bununla alakalı hiçbir şey söylemem mümkün değil çünkü Türkiye’de oynamamış, bulunmamış bir oyuncudan bahsediyoruz” şeklinde konuştu. Beşiktaş’ta birlikte çalıştığı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili de açıklamalarda bulunan Portekizli, şu ifadeleri kullandı: “Evet, Şenol Güneş benim için oldukça özel bir teknik direktör” şeklinde konuştu.

Başkan Çebi Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Ahmet Nur Çebi’nin kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçında dikkat çeken bir hamleye imza attı. 47 yaşındaki teknik adam, bu sezon eleştirilerin odağındaki Jeremain Lens’i Başakşehir karşında sağ bek pozisyonunda görevlendirdi. Sergen Yalçın bu kararıyla ilgili olarak “Bu kararda zorlanmadım çünkü daha önce sağ bek oynadı” açıklamasında bulundu.

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, Başakşehir maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Ganalı yıldız, geçtiğimiz hafta Gaziantep’e karşı sonradan oyuna dahil olarak bir gol atmıştı.