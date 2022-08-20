Başakşehir'den ses getiren transfer: Bertrand Traore geldi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, dikkati çeken bir transfer harekatına imza attı.

Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Bertrand Traore ile anlaşma sağladı.

Satın alma opsiyonuyla kiralanan Traore ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalanacak.

Traore İstanbul'a geldi

Bertrand Traore Başakşehir’e imzayı atmak üzere İstanbul’a geldi.

26 yaşındaki oyuncuyu İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkilileri karşıladı.

"Beni isteyen çok kulüp vardı"

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Traore, Başakşehir tercihinin çok net bir tercih olduğunu vurgulayarak, “Bildiğiniz gibi beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir’e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir kulüptü. Antrenörü tanıyordum, oyuncuları tanıyordum. Bunlar tercihimde etkili oldu” diye konuştu.

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"Newton ve Adebayor ile görüştüm"





Başakşehir’de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüten Eddie Newton’ın transferinde etkili olup olmamasının sorulması üzerine ise Traore, “Çok genç yaştan beri Eddie Newton’ı tanıyorum. Kulüple ilgili bana iyi şeylerden bahsetti. Adebayor ile de görüştüm ayrıca onu da eklemek istiyorum” dedi.

"En iyisini yapacağım"

Bertrand Traore son olarak, hedeflerinin net olduğunu belirterek, “Verebileceğim en iyi katkıyı vermek istiyorum ve kulübe bu sene yardımcı olmak istiyorum. Birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadım. Saha içinde en iyisini yapmayı deneyeceğim” açıklamasında bulundu.

Bertrand Traore kimdir?

Futbola Fransız ekibi Auxerre altyapısında başlayan Bertrand Traore, daha sonra Chelsea, Vitese, Ajax, Lyon ve Aston Villa formalarını giydi.

26 yaşındaki oyuncu Lyon'dan 18.4 milyon euro bedelle Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Her iki kanat bölgesinin dışında santrforda da oynayabilen Traore, kulüp kariyerinde çıktığı 287 maçta 81 gol atıp, 38 de asist kaydetti.

Burkina Faso Milli Takımı ile de 66 maça çıkan Traore, 13 kez fileleri havalandırdı.

Bertrand Traore'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

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