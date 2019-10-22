Başkan Çebi Abdullah Avcı ile görüştü

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, içeriği hakkında bilgi verilmeyen görüşmenin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.

Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da yer aldığı belirtildi.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile bir araya geldi.#Beşiktaş pic.twitter.com/7VbNbmvxeK — Beşiktaş JK (@Besiktas) 22 Ekim 2019

Çebi, başkanlık seçimi sonrasında Abdullah Avcı'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili soruya şu cevabı vermişti;

"Hocam çok kıymetli, bunlar Türk sporu için kıymetli insanlar. Hocamın başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı olmazsa o da gereğini yapacaktır bu bana düşmez tek başıma. Karşılıklı bir değerlendirme olacaktır ama ben hocayı hiç o noktada görmüyorum. Başaracaktır bu işi ocak ayına kadar."