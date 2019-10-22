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Başkan Çebi Abdullah Avcı ile görüştü

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Fotoğraf: DHA / DHA

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, içeriği hakkında bilgi verilmeyen görüşmenin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.

Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da yer aldığı belirtildi.

"Bu işi ocak ayına kadar başaracaktır"

Çebi, başkanlık seçimi sonrasında Abdullah Avcı'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili soruya şu cevabı vermişti;

  • "Hocam çok kıymetli, bunlar Türk sporu için kıymetli insanlar. Hocamın başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı olmazsa o da gereğini yapacaktır bu bana düşmez tek başıma. Karşılıklı bir değerlendirme olacaktır ama ben hocayı hiç o noktada görmüyorum. Başaracaktır bu işi ocak ayına kadar."

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Abdullah Avcı ile devam edecek mi?
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Abdullah Avcı ile devam edecek mi?

Beşiktaş’ta olağanüstü kongrede oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 8547 oyun 5009’unu alarak en yakın rakibi Serdal Adalı’ya 2026 oy farkı atan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın 34. başkanı oldu.Siyah-beyazlıların yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş için değişimin başladığını ifade ederek, "Bu genel kurulda görev yapan divana, başkanına, tüm çalışan arkadaşlarıma ve benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak isteyen bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, parlak. Sizlere söz veriyoruz" dedi.Abdullah Avcı ile yola devam edeceğini ifade eden Çebi, "Abdullah Avcı'nın başarabileceğine inancım var. Ocak ayına kadar tartışmasız olarak devam edeceğim, Türk futbolunun değeridir Abdullah Avcı hocamız. Kendisinin de yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Beşiktaşımızın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebihttps://t.co/MTHqGyN10I&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) October 20, 2019


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