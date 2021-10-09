Spor Başkan Yazıcıdan Mercedese gönderme
F1

Başkan Yazıcı'dan Mercedes'e gönderme

Dünyanın en büyük motorsporları organizasyonu olan Formula 1'de en çok konuşulan konu geçen yıl olduğu gibi bu yılda Tuzla Belediyesi yol süpürme araçları oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın yapmış olduğu Mercedes paylaşımı da kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Yazıcıdan Mercedese gönderme
Mercedes'in paylaşımı

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1’de heyecan İstanbul’da yaşanıyor. Formula 1’in antrenman seansında etkili olan yağmuru kurutmak için piste çıkan Tuzla Belediyesi Süpürme Araçları yine dünyanın gündemine oturdu.

Antrenman seansında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımı, antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesi’nin araçlarının görsellerini kullanarak paylaştı.

Mercedes'in paylaşımı
Mercedes'in paylaşımı

"Bizim çocukları mı düşünüyorsun"

Formula 1’in son şampiyon takımı Mercedes’in antrenman seansında etkili olamayan Hamilton ve Bottas için Tuzla Belediyesi’nin Yol Süpürme Araçları’nın görselini kullanması sosyal medyada çok konuşuldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Mercedes takımının Ceo’su Toto Wolff’e seslenerek, "Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun” dedi. Başkan Yazıcı’nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın paylaşımı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın paylaşımı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın paylaşımı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın paylaşımı
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