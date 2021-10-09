Başkan Yazıcı'dan Mercedes'e gönderme

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1’de heyecan İstanbul’da yaşanıyor. Formula 1’in antrenman seansında etkili olan yağmuru kurutmak için piste çıkan Tuzla Belediyesi Süpürme Araçları yine dünyanın gündemine oturdu.

Antrenman seansında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımı, antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesi’nin araçlarının görsellerini kullanarak paylaştı.

Mercedes'in paylaşımı

"Bizim çocukları mı düşünüyorsun"

Formula 1’in son şampiyon takımı Mercedes’in antrenman seansında etkili olamayan Hamilton ve Bottas için Tuzla Belediyesi’nin Yol Süpürme Araçları’nın görselini kullanması sosyal medyada çok konuşuldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Mercedes takımının Ceo’su Toto Wolff’e seslenerek, "Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun” dedi. Başkan Yazıcı’nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın paylaşımı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın paylaşımı

Tuzla Belediyesi’nin temizleme araçlarına ilgi büyük #F1 #TurkishGP pic.twitter.com/VlQlGX2fGb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 9, 2021



