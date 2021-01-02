Batuhan Karadeniz'den sürpriz hareket: Süper Lig devini takip etti

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen Batuhan Karadeniz, eski takımı Trabzonspor'un gündemine geldi. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken bordo-mavililerin ara transfer döneminde tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesabından Trabzonspor'u takip etmesi transfer iddialarının güçlenmesine neden oldu.

"Trabzonspor'da olmaz mı?"



Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu'nun da golcü oyuncu için, ''Batuhan dolu dizgin geliyor. Trabzonspor'da olmaz mı diye düşünüyorum" açıklamasını yapması dikkati çekti .

Batuhan Karadeniz, bu sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla çıktığı 17 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi.

Batuhan Karadeniz fırtınası: Artık attığı gollerle konuşuluyor Beşiktaş altyapısından yetişen ve Türk futbolunun en gezgin futbolcuları arasında yer alan Batuhan Karadeniz, şu sıralarda 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon forması giyiyor.Kariyerinin 12. farklı takımı olarak Karadeniz ekibine imza atan 29 yaşındaki futbolcu, burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.15'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maça çıkan Batuhan Karadeniz, takımına 12 gol 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, ligde 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon'un bu başarısında önemli pay sahibi oldu.Batuhan Karadeniz'in yıldızlaştığı maçta Hekimoğlu Trabzon turladıA Milli Takım'ın golcüsü olması bekleniyordu ama kariyeri başladığı gibi gitmedi. Hemen hemen gittiği her takımda kadro dışı kaldı. İşte Türk futbolunun en büyük 'keşke'lerinden biri olan Batuhan Karadeniz'in hikayesi pic.twitter.com/HkwLXYU5DY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 16, 2020

A Milli Takım'ın golcüsü olması bekleniyordu ama kariyeri başladığı gibi gitmedi. Hemen hemen gittiği her takımda kadro dışı kaldı. İşte Türk futbolunun en büyük 'keşke'lerinden biri olan Batuhan Karadeniz'in hikayesi pic.twitter.com/HkwLXYU5DY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 16, 2020



