Batuhan Karadeniz'den sürpriz hareket: Süper Lig devini takip etti

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen Batuhan Karadeniz, eski takımı Trabzonspor'un gündemine geldi. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken bordo-mavililerin ara transfer döneminde tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katabileceği öne sürüldü.
Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesabından Trabzonspor'u takip etmesi transfer iddialarının güçlenmesine neden oldu.
"Trabzonspor'da olmaz mı?"
Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu'nun da golcü oyuncu için, ''Batuhan dolu dizgin geliyor. Trabzonspor'da olmaz mı diye düşünüyorum" açıklamasını yapması dikkati çekti .
- Batuhan Karadeniz, bu sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla çıktığı 17 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi.
A Milli Takım'ın golcüsü olması bekleniyordu ama kariyeri başladığı gibi gitmedi. Hemen hemen gittiği her takımda kadro dışı kaldı. İşte Türk futbolunun en büyük 'keşke'lerinden biri olan Batuhan Karadeniz'in hikayesi pic.twitter.com/HkwLXYU5DY
A Milli Takım'ın golcüsü olması bekleniyordu ama kariyeri başladığı gibi gitmedi. Hemen hemen gittiği her takımda kadro dışı kaldı. İşte Türk futbolunun en büyük 'keşke'lerinden biri olan Batuhan Karadeniz'in hikayesi pic.twitter.com/HkwLXYU5DY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 16, 2020
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