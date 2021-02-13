Batuhan Karadeniz'in gönlü Beşiktaş ama favorisi başka

TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK forması giyen Batuhan Karadeniz; Beşiktaş, Sergen Yalçın, Mustafa Muhammed, Mesut Özil ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Radyospor'a konuşan 29 yaşındaki golcünün açıklamaları şöyle;

"Gollerime devam etmek istiyorum"

"Hekimoğlu Trabzon FK'da hiç zorlanmadım, Hekimoğlu FK'yı tercih ettiğim için mutluyum. Performansa dayalı bir iş yaptığımız için devamlı performansımızı yüksek tutmalıyız. Şu ana kadar 15 gol attım, gollerime devam etmek istiyorum. Bundan sonra her maçımız final. Hoca değişikliği yaşadık, Bayram Hoca'nın (Toysal) bize çok şey katacağını düşünüyorum."

SPOR Batuhan Karadeniz'in yıldızlaştığı maçta Hekimoğlu Trabzon turladı

"Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var"





"Devre arasında Trabzonspor'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır. Salih Kavrazlı aramıza devre arasında katıldı. Salih benim uzun zaman sonra çalıştığım en yetenekli oyunculardan birisi. Salih Kavrazlı gelişimini tamamlarsa, potansiyelini sahaya yansıtabilirse, A Milli Takımımızın değişilmez oyuncusu olabilir."

Batuhan Karadeniz Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

"Sergen Yalçın ile çalışmak isterim"

"Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Sergen Yalçın ile çalışmak isterim. Sergen Hoca futbolcuya öz güven verir, Sergen Hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi."

Sergen Yalçın, Batuhan Karadeniz'e taktik veriyor.

"Favori Galatasaray"

"Gönlüm Beşiktaş'ın şampiyon olmasından yana ama favorim Galatasaray. Muslera'nın dönüşünden sonra Galatasaray çok iyi bir reaksiyon gösterdi."

"Mustafa Muhammed'i bulana helal olsun"





"Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed'in ismini hiç duymamıştım fakat izledikten sonra hayran kaldım. Mustafa Muhammed transferini yapanı tebrik etmek lazım, bir de devre arasında böyle iyi bir oyuncu bulmak zor iştir. Mısır'dan bu oyuncu zor iş. Bulana helal olsun. Mustafa Muhammed'in çok iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum, inşallah da yanılmam."

Mustafa Muhammed sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

"Mesut'un elinde sihirli değnek yok"

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"Mesut Özil dünya yıldızı ve Fenerbahçe için çok büyük transfer. Mesut Özil'in elinde sihirli değnek yok, Mesut'a zaman vermemiz lazım. Mesut Özil bu sezon değil, gelecek sezon kalitesini net bir şekilde gösterecektir. Mesut Özil'in ligimize gelmesi futbolumuzun kalitesi açısından da çok çok önemli. Mesut Özil dünyanın en büyük liglerinde oynadı, Fenerbahçe'de Mesut'un takım arkadaşları da çok önemli. Mesut, Real Madrid'de Ronaldo ve Benzama ile, Arsenal'da Aubameyang ve Alexandre Lacazette ile oynadı. Mesut'un toplarla buluşturulması lazım, oynadığı maçlarda bu olmalı. Mesut'un Fenerbahçe'de takım arkadaşları çok çok önemli. Futbolcuyu yıldız yapan takım arkadaşlarıdır. Süper Lig gerçekten zor bir lig. Anelka'yı buradan ıslıklarla yolladılar sonrasında Premier Lig'e gitti ve gol kralı oldu."

Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkan Mesut Özil, 104 dakika süre aldı.

"Para varken yabancı futbolcu, para yokken bizim evladımızsın"

"Yabancı oyuncu sayımız artsın fakat ülkemize kaliteli yabancı oyuncular gelsin. Kulüpler sadece maddi sıkıntı yaşadıklarında altyapı oyuncularına yönelmemeli. Bursaspor'un 4 yıl önceki maddi olanakları olsaydı Ali Akman'ın oynaması mümkün değildi. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın altyapısında kaliteli oyuncuları var mı, var fakat bizim bunlardan haberimiz yok. Para varken yabancı futbolcu, para yokken sen bizim evladımızsın ama böyle olmaz ki. Bu mantaliteden kurtulmamız lazım."

"Keşke gençliğimde medyadan kaçsaydım"





"Aykırı yaşadım. İlk Beşiktaş'ta vizyona çıktığım zaman da beni kullandılar. Çocuğuz ne söylediğimizi bilmeden mikrofon uzattılar, bakkaldaki ekmeğin fiyatını bilmiyordum ama bana soru soruyorlardı. Keşke gençliğimde daha az konuşsaydım, medyadan kaçsaydım. Çok konuşan insan çok hata yapar bunu çok geç anladım. Kafede para ile derbi izliyordum, 6 ay sonra derbide oynadım. Tümer Metin'den forma alıyordum 6 ay sonra Tümer abiye rakip oldum. Merdivenleri kademeli çıkmak gerekiyor fakat ben altyapıyı sağlam oluşturamadım. Manchester City ile anlaşmıştım fakat o dönem Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören transferime izin vermedi. Bana da Türkiye'de oynamak cazip geldi, o dönem yönlendiren de olmadı."

A Milli Takım'ın golcüsü olması bekleniyordu ama kariyeri başladığı gibi gitmedi. Hemen hemen gittiği her takımda kadro dışı kaldı. İşte Türk futbolunun en büyük 'keşke'lerinden biri olan Batuhan Karadeniz'in hikayesi pic.twitter.com/HkwLXYU5DY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 16, 2020



